Emploi des personnes handicapées : à l'école du Lac de Saint-Berthevin, Stéphanie est une animatrice heureuse

Jusqu'au 22 novembre, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. En France, il y a encore beaucoup de travail à faire même si une loi, promulguée en 2018, incite les employeurs à recruter des personnes en situation de handicap dans la proportion de 6% de l'effectif globale d'une entreprise ( de + de 20 salariés).

"Ils ont eu tort"

En Mayenne, l'éducation nationale a su donner l'exemple. Et le parcours de Stéphanie Dufeu est éloquent. Cette Mayennaise est animatrice à l'école du Lac de Saint-Berthevin. Handicapée moteur depuis sa naissance, elle travaille en fauteuil roulant auprès des enfants. Particulièrement le midi où la jeune femme surveille les enfants dans la cour de récréation depuis trois ans. "Dans ma vie, plein de gens ne croyaient pas en moi. Ils m'ont bien mis à terre" explique froidement Stéphanie Dufeu. "Aujourd'hui, je veux qu'ils se rendent compte qu'ils ont eu tort" déclare-t-elle.

Son intégration en 2017 dans l'école du Lac a été parfaite. Les locaux, des salles de classes à la cantine, sont adaptés au fauteuil de l'animatrice. Et son autorité et sa légitimité ne sont pas remises en cause par les enfants, ce qui la rend plus forte. "J'ai fait mes preuves, je sais que je suis une bonne animatrice. J'ai toute ma place dans l'équipe. Avec les enfants ça se passe très bien, et c'est ma plus grande fierté" sourit la femme de 34 ans.

Un combat permanent

"C'est une personne comme une autre" explique Scottie un élève. "C'est pas comme si c'était un alien ou un montre. C'est un humain" explique tendrement le garçon au micro de France Bleu Mayenne. "Elle peut faire plein de choses même si elle est en fauteuil roulant. Avec elle, on apprend des choses, qu'il ne faut pas se moquer des personnes handicapées" souffle un autre camarade de classe. En 2020, être handicapé reste un combat explique Stéphanie Dufeu, surtout dans le monde des adultes.

"On a tendance à nous mettre dans des cases. Il y a quelques années, on m'a clairement dit que ma place était en foyer et pas ailleurs. C'est très violent d'entendre cela. Surtout quand on a 14 ans" poursuit l'animatrice.

Titulaire d'un Brevet d'Aptitude à la Fonction d'Animateur (BAFA), Stéphanie travaille aussi dans des colonies de vacances l'été. "Il faut se battre tout le temps, et prouver encore plus qu'une personne valide" dit-elle. À la question : êtes-vous heureuse ? Stéphanie Dufeu répond spontanément oui. Les fins d'après-midi, elle les occupe aussi en compagnie des élèves de l'école du Lac, pendant le temps périscolaire. Une sacrée revanche pour la Mayennaise à qui les médecins donnaient une espérance de vie "de huit ans" à la naissance.