Emploi des personnes handicapées : "il faut absolument parler d'inclusion"

C'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, car encore aujourd'hui, être handicapé est un frein pour l'emploi en France. Selon une enquête Ifop, la recherche d'emploi est plus longue et compliquée chez les jeunes en situation de handicap, prenant 7,6 mois en moyenne, soit presque deux fois plus longtemps que pour les jeunes en général (4,2 mois).

Pourtant il existe des dispositifs légaux, pour obliger les entreprises à embaucher des personnes handicapées. Les entreprises de plus de 20 salariés ont l'obligation de compter 6% de travailleurs handicapés. Ces dispositifs ne sont pas assez respectés, en 2019, le taux d'emploi des travailleurs handicapés était de 3,5%.

Alors pour essayer de faire évoluer les mentalités, le gouvernement a créé en 2018 le DuoDay, un dispositif qui permet à une personne handicapée de partager une journée avec un professionnel pour découvrir son travail, 10% des duos formés aboutissent à une offre de stage ou d'emploi. Mais cela n'est pas suffisant, il faut aller plus loin selon Brigitte Lamarre, représentante en Seine-Maritime d'APF France Handicap, l'association des paralysés de France, elle était l'invité de France Bleu Normandie.

"Sur 2,7 millions de personnes en situation de handicap en âge de travailler, moins de la moitié exerce une activité. Avec la crise sanitaire, il y a eu une aggravation du taux de chômage longue durée des travailleurs handicapés, et des discriminations qui perdurent, malgré l'ambition initiale", explique Brigitte Lamarre.

"Il faut lever les freins. Certains employeurs ont des difficultés à aménager des postes de travail par soucis financiers. Alors qu'il existe des aides, il faut monter des dossiers. Ca peut aussi passer par de l'information et la formation des recruteurs, et des personnes handicapées. Je ne sais pas s'il faut sanctionner les entreprises, il existe déjà des amendes. Mais il faut absolument parler d'inclusion".