Emploi des personnes handicapées : une entreprise adaptée en Charente

Nathalie et Joël à leur poste de travail

En Charente, l'une des six entreprises adaptées, "ESOPE", est installée dans la zone d'emplois de la Braconne à Mornac près d'Angoulême. ESOPE recycle et démantèle des déchets, essentiellement électriques et électroniques. 34 des 40 salariés de l'entreprise sont des travailleurs handicapés.

Guillaume, manutentionnaire © Radio France - Pierre MARSAT

L'entreprise ESOPE a été créée en 2004 à Champagne-Mouton. Elle est aujourd'hui installée dans la zone d'emplois de la Braconne à Mornac. Cette entreprise adaptée permet l'intégration de personnes éloignées de l'emploi en raison de leur handicap.

Freddy et les cartes électroniques © Radio France - Pierre Marsat

Esope a un contrat avec La Poste pour la réparation des boites aux lettres jaunes dans les quatre départements de l'ancienne région Poitou Charentes. Les salariés n'ont pas d'obligation de rendement, ils travaillent à leur rythme.

Bruno rénove les boites aux lettres jaunes de La Poste © Radio France - Pierre MARSAT

