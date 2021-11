Emploi et handicap : quand des Samariens se battent pour retravailler

Un accident, puis la paraplégie : comme près de 100.000 personnes en France, Stéphane Lejay et Florent Barbier se sont soudainement retrouvés en fauteuil roulant. Après des mois au centre de rééducation situé à Berck, ces deux habitants de la Somme ont chacun voulu reprendre une activité professionnelle. Pour y arriver, ils ont dû batailler.

Embauches compliquées

Charpentier-couvreur pendant vingt ans, impossible pour Stéphane Lejay de continuer dans la même voie. Lorsqu'il rentre enfin chez lui après son accident de 2016, le temps est long. "Madame est repartie travailler, je l'attendais jusqu'à midi, puis jusqu'au soir. Je devenais exécrable, je ne suis pas quelqu'un qui reste à la maison avec un ordinateur", raconte-t-il. Il commence alors à chercher un nouvel emploi, mais déchante vite. "On me disait que c'était compliqué de trouver en étant handicapé. Alors du jour au lendemain, avec ma femme, _on a monté notre entreprise_", lance Stéphane : ils ouvrent une boutique de réparation de pare-brise, une franchise de la société détenue par son beau-frère.

Malgré les aides financières allouées aux employeurs qui embauchent une personne avec un handicap, certains ont du mal à se mettre aux normes. "Il y a pourtant plein de solutions d'adaptation, parfois peu couteuses en plus ! déplore Florent Barbier, lui aussi en fauteuil roulant. Une rampe sur le trottoir, ça vaut 200 euros." Mais pour créer des espaces accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR), c'est plus compliqué : "quand vous arrivez dans une entreprise où le bâtiment n'est pas aux normes, les gars se disent tout de suite que ça va leur coûter 15.000 euros", souffle Stéphane.

Adapter le poste de travail

Assistant de régulation au SAMU d'Amiens, Florent a de son côté pu reprendre son poste avec le soutien de son équipe, mais il lui a fallu pour ça passer l'obstacle de l'expertise médicale. "Sur le papier, avec ma moelle épinière écrasée en haut du dos, je ne devrais même pas pouvoir bouger mes bras, mais j'y arrive, explique-t-il. Au premier rendez-vous, _l'expert n'a regardé que mon dossier et m'a dit que je partais en retraite anticipée, à 45 ans_."

Accompagné d'une association, il revient à la charge, avec cette photo une vidéo de lui réalisant ses tâches professionnelles de façon chronométrée. Il finit par prouver son aptitude au travail et reprend progressivement son poste, à 80%. "On m'a acheté _un fauteuil qui me permet d'être en position verticale_, et la seule autre adaptation, c'est que je fais uniquement des gardes de jour au SAMU." Plus question de travailler la nuit, car il fatigue plus vite, et cela compliquerait sérieusement la tâche de sa femme et des infirmières qui l'aident au quotidien à s'habiller ou se laver.

Il ne faut parfois pas grand chose pour pouvoir accueillir un salarié handicap, ajoute Stéphane : "le local de ma boutique, il est accessible, on a fait un comptoir et on a aménagé l'espace en fonction du fauteuil. _Côté atelier, j'ai embauché un employé avec un handicap non moteur_." "Quand on a un patron ou des collègues qui veulent, on part déjà gagnant, confirme Florent. Les adaptations, elles peuvent venir après, ce n'est pas grave."