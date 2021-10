Ile-de-France : 1.700 jeunes cherchent un mentor qui les aiderait à entrer dans la vie active

L'association "Article1" cherche des mentors pour soutenir 1.700 jeunes Franciliens, souvent issus de milieu populaire, qui souhaitent être aidés pour réussir leurs études ou entrer dans la vie active. Sa plateforme DEMA1N.org permet de mettre en relation les jeunes et les mentors. C'est gratuit.

Connaissez-vous le mentorat ? C'est un moyen pour soutenir les jeunes qui font des études ou qui veulent entrer dans le monde du travail et qui ont besoin d'aides.

Difficile pour un jeune sans conseils, sans appuis, d'aborder certains cursus. Pas facile non plus de se faire embaucher dans certaines entreprises quand on n'a ni les codes, ni le carnet d'adresses.

Avec un mentor, autrement dit quelqu’un qui a déjà fait les études ou qui travaille dans le métier que le jeune a choisi et qui peut lui en parler concrètement, lui donner des conseils, des pistes, le chemin est beaucoup plus facile.

L'association "Article 1" manque de mentor

Pour mettre en relation les jeunes et les mentors, l'association "Article 1" a lancé début octobre sa plateforme de mentorat DEMA1N.org sur Internet. Le succès a été immédiat. En 15 jours, 1.700 jeunes en Ile-de-France (8.500 en France) se sont inscrits pour avoir un mentor.

Le problème, c'est que les mentors sont beaucoup moins nombreux à s'être manifestés. Aujourd'hui l'association manque de mentors pour répondre aux jeunes. Elle a donc décidé de lancer un appel pour pousser des actifs, salariés ou pas, mais aussi des retraités, des étudiants à devenir des mentors.

Pourquoi devenir mentor ?

Le mentorat est un moyen d’aider les jeunes qui n’ont pas de relations, mais aussi de créer du lien entre les générations, rappelle l'association Article 1. Quand on aime son métier, on peut avoir envie de partager ses compétences et son expérience avec un jeune qui veut s'engager sur la même voie.

Le mentor doit pouvoir donner un peu de son temps pour épauler et accompagner les jeunes qui ont du mal à s'insérer dans le monde du travail.

Comment s'inscrire sur la plateforme ?

Qu'on soit un jeune à la recherche d'un appui ou un mentor prêt à partager son expérience professionnelle, il faut aller sur la plateforme DEMA1N.org.

Vous avez alors le choix entre demander à être soutenu ou offrir votre aide. C'est gratuit. Le mentorat dure au moins trois mois.

L'inscription des jeunes

Le jeune qui s'inscrit recevra l'appel d'un mentor adapté à sa demande. Sur DEMA1N.org, il devra donner son cursus. Il devra choisir l'aide dont il a besoin : juste un soutien, découvrir un métier ou encore trouver un stage et écrire quelques lignes pour se présenter.

L'inscription des mentors

Pour le mentor, on vous demandera dans quel domaine vous voulez intervenir. C'est un algorithme qui forme les binômes. C'est vous qui prendrez contact avec le jeune.

Vous devrez être disponible et bienveillant. Vous pourrez gérer votre emploi du temps comme vous voulez, mais on vous recommandera au moins deux échanges par mois avec le jeune que vous prendrez sous votre aile.

L'association reste présente tout au long de la mission pour venir en aide aux mentors, répondre aux questions et résoudre les problèmes.