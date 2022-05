Emploi saisonnier : le syndicat des sociétés d'assistance recherche 2000 étudiants pour cet été

Comme chaque été, les offres d'emplois saisonniers fleurissent et les étudiants sont nombreux à déposer des CV pour obtenir ce précieux job d'été, synonyme d'indépendance financière. "Ça fait trois ans que je vis à Paris et je travaille dans la restauration depuis cinq ans à peu près, ça me fait une petite expérience", explique Bérénice, étudiante à La Sorbonne.

"La restauration, c'est ce qui rapporte le plus, car plus on est prêt à enchaîner les heures, plus on peut gagner rapidement des sous" - Bérénice, étudiante parisienne

La restauration, la vente, l'hôtellerie, le tourisme, ce sont les principaux secteurs qui recrutent des étudiants. Mais ce ne sont pas les seuls ! Les plateformes téléphoniques d'assistance, que peuvent appeler les voyageurs en détresse ou les particuliers en situation d'urgence, emploient aussi des étudiants. Un secteur qui recherche plus de 2000 jeunes chaque été, indique Serge Morelli, président du syndicat des sociétés d'assistance : "C'est ce qu'on appelle les chargés d'assistance, c'est-à-dire ceux qui répondent au téléphone aux clients qui sont dans une situation d'urgence. Par exemple, en dépannage au bord de la route avec leur véhicule, sur des sujets médicaux qui peuvent être à l'autre bout du monde et puis aussi tout ce qui est lié à une urgence à votre domicile." Des situations qui vont du problème de plomberie au rapatriement d'urgence sanitaire lors d'un accident en vacances à l'étranger.

Des profils qui ont "l'intelligence des situations"

Cependant pour ce genre de poste, Serge Morelli ne recrute que des étudiants en bac+2, parlant au minimum français et anglais, voire même une troisième langue, "par exemple le portugais ou l'arabe, qui correspondent aux destinations majoritaires à cette période". Mais s'il ne recrute pas des profils inférieurs à un bac+2, c'est parce que selon lui, ce poste ne peut pas être qualifié de "petit boulot" : "Face à ces chargés d'assistance, vous avez des clients en situation d'urgence, stressés, en panique. Donc il faut avoir des gens à la fois particulièrement formés en termes de cursus universitaire ou d'école, qui soient capables de bien comprendre les process et les outils informatiques mis en place, et surtout d'avoir l'intelligence des situations." Car ajoute-t-il, "vous ne pouvez pas appliquer les process de manière unifiée parce que les situations sont différentes si elles se déroulent au bord de la route ou de l'autre côté du globe".

Mais avant tout, Serge Morelli recherche "des comportements qui font preuve d'écoute face à des situations délicates, de bienveillance vis-à-vis des clients, ainsi qu'une grande aisance au téléphone et aussi un peu d'humour pour faire retomber la pression". Ces offres d'emplois sont disponibles de juin à septembre, avec des plages horaires 24/24h et payées environ 2000 euros par mois.