Le secteur social et médico-social a manifesté à Besançon ce mardi 7 décembre. Les syndicats mais aussi les employeurs et les familles réclament une revalorisation des salaires et de meilleurs conditions de travail pour rendre le secteur attractif.

Employeurs et salariés du secteur social et médico-social dans la rue à Besançon

Il y a urgence, c'est en substance le message adressé le matin par les syndicats, et l'après-midi par les employeurs et les familles. Deux manifestations ont eu lieu pour défendre le secteur social et médico-social, notamment le privé non lucratif, ce mardi 7 décembre à Besançon. En effet, ce secteur souffre du manque de main d'œuvre et d'une image de métiers difficiles et peu rémunérés.

Reportage - Manifestations du secteur social et médico-social à Besançon le 7 décembre 2021 Copier

Les syndicats réclament une revalorisation globale de 300 euros des salaires

Sur la place Flore, syndicats et salariés se sont donnés rendez-vous à 11 heures. Cécile et ses amis ont amené pour l'occasion des couvertures de survie, mais ce n'est pas pour faire face aux températures hivernales, plutôt pour faire passer un message : "parce que l'on essaie de survivre mais on est en train de s'étouffer !" .Chaque jour elle s'occupe d'enfants en difficultés ou handicapés. Elle est aide médico psychologique, après treize ans dans le métier elle gagne 1400 euros par mois. Ce que Cécile et ses collègues réclament ? "la revalorisation du Ségur, et une amélioration de nos conditions de travail. Faire attention aux risques psycho-sociaux, faire attention à ses salariés, c'est quand même le minimum" explique-t-elle. Un peu plus loin, Rémi réclame lui aussi l'extension du Ségur de la santé. Avec 1800 euros par mois ce professeur d'éducation physique adaptée s'estime chanceux, s'il manifeste pour le Ségur c'est par principe d'équité explique-t-il : "Quand on travaille, on est au sein d'une équipe, on a le même quotidien que nos collègues aides-soignants, on s'occupe de nos personnes en situation de handicap c'est lourd, c'est difficile".

Cécile et ses collègues ont emmené des couvertures de survie à la manifestation. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

C'est simple, selon Philippe Delaville, de l'union syndicale santé action sociale du Doubs, les jeunes quittent les métiers du secteur en moyenne au bout d'un an : "les salaires sont en berne depuis vingt ans, on a perdu 25% de pouvoir d'achat !". Il y a encore, selon le syndicaliste, un chiffre plus éloquent : "en terme de sinistralité (les invalidités, les licenciements pour inaptitudes médicales, les arrêts maladie sont plus nombreux que dans le BTP !". Philippe Delaville est venu défendre une augmentation de 300 euros dont 180 euros sur le compte du Ségur de la santé.

De nombreuses professions du secteur médico-social privé non lucratif ont été oubliées lors du Ségur de la Santé selon Philippe Delaville, de l'Union syndicale santé action sociale du Doubs. Copier

450 personnes ont participé à la manifestation du matin, organisée par les syndicats. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Employeurs et famille réclament le soutien financier de l'Etat et des collectivités locales

Cette mauvaise image, ce manque d'attractivité, les employeurs en ont bien conscience. Ils ont donc appelé, avec les familles, à manifester l'après-midi. Erwan Becquemie, représentant du syndicat NEXEM (Syndicat des employeurs associatifs de l'action sociale et médico-sociale) défend lui aussi une revalorisation des salaires, mais il faut pour cela un coup de pouce de l'Etat et des collectivités locales. "on ne peut négocier des évolutions de conventions collectives que si les pouvoirs publics nous accordent les moyens pour ensuite payer les salaires que l'on négociera. On est dans un secteur d'activité où les employeurs ne définissent pas eux-mêmes les ressources dont ils disposent" rappelle celui qui est par ailleurs directeur de l'association hygiène sociale Franche-Comté.

Erwan Becquemie, représentant du syndicat NEXEM défend lui aussi une revalorisation mais réclame pour cela le soutien financier de l'Etat et des collectivités locales. Copier

Les employeurs sont soutenus par les familles et proches qui bénéficient de ces structures. Le président de l'Adapei du Territoire de Belfort, dont les deux enfants sont en ESAT (établissements spécialisés), ne cache pas sa colère : "on peut se demander ce que cherche le gouvernement en maintenant cette non-augmentation des salaires du médico-social. Si c'est mettre les établissements dans la difficulté pour demain arriver à leur fermeture, on s'y prendrait pas autrement !" assure Jean-Paul Granger.

Une délégation belfortaine était présente avec une cinquantaine de personnes dont le président de l'Adapei du Territoire de Belfort, Jean-Paul Granger. © Radio France - Delphine-marion boulle

Jean-Paul Granger, président de l'Adapéi du Territoire de Belfort ne cache pas sa colère. Copier

De son côté, Franck Aigubelle, directeur-général de l'Adapei du Doubs tire la sonnette d'alarme. Il pointe du doigt l'effet préjudiciable du Ségur de la santé qui a provoqué des différentiels de paie conséquent pour des métiers pourtant identiques. "Vous avez des infirmières à l'hôpital, dans le secteur des personnes âgées mais nous en recrutons aussi. Pour vous donner un exemple précis, une infirmière aujourd'hui qui est recruté à l'hôpital suite au Ségur 1 et au Ségur 2, elle gagne plus de 2000 euros net par mois en début de carrière. Dans notre secteur c'est 500 euros de moins par mois" détaille-t-il. Selon lui, dans la région Bourgogne-Franche Comté un millier de postes sont vacants dans les structures du médico-social privé non lucratif, dont 120 postes d'infirmières.

Selon Franck Aigubelle, directeur-général de l'Adapéi du Doubs, un millier de postes ne trouvent pas preneur en Bourgogne Franche-Comté. Copier

Au total les deux cortèges ont réuni 1750 personnes. 450 personnes étaient présentes à la première manifestation organisée le matin par les syndicats. 1300 personnes ont participé l'après-midi à la manifestation organisée par les employeurs et les familles, selon la police.