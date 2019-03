En 10 Saveurs, le nouveau resto qui emploie des personnes avec un handicap mental

Depuis 10 jours, rue Raspail à Levallois, un nouveau restaurant a ouvert ses portes. Il emploie entre 50 et 80% de personnes en situation de handicap mental et cognitif.

Louis, en stage, et Laëtitia, titulaire d'un CAP agent polyvalent de la restauration, travaillent à "En 10 saveurs" depuis l'ouverture

On connaissait déjà le café Joyeux à Paris, où les employés sont atteints de trisomie 21, il existe désormais un concept similaire à Levallois Perret dans les Hauts de Seine : "En 10 Saveurs" est inauguré ce jeudi 21 mars en présence de Sophie Cluzel, la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées. Ce jeudi étant également la journée mondiale de la Trisomie 21.

Il emploie entre 50 et 80% de personnes en situation de handicap.

Ce nouveau restaurant ouvert il y a une dizaine de jours n'emploie que des personnes en situation de handicap mental et cognitif, une idée née il y a longtemps dans l'esprit de Christophe Gerrier. Avec sa femme ils avaient déjà monté il y a 22 ans à Levallois "Handirect", une société de services aux entreprises qui employaient déjà uniquement des personnes handicapées. Pour Christophe Gerrier, « la meilleure chose qui pourrait nous arriver serait donc d’être copiés, ce serait une grande chance, il faut savoir que le handicap mental cognitif est la principale discrimination à l’embauche en Europe. »

Les employés comme Maxime sont polyvalents en cuisine et en salle. © Radio France - Laëtitia Heuveline

"En 10 Saveurs" propose des quiches, soupes et autres salades... les employés - dont certains ont un CAP dans les métiers de la restauration - se relaient en salle et en cuisine. Et ce restaurant est ouvert toute la semaine de 8h à 19h, vu l'affluence, il pourrait également dans le futur ouvrir ses portes le samedi.

"En 10 Saveurs" a ouvert ses portes 39 rue Raspail à Levallois. © Radio France - Laëtitia Heuveline