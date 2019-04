En 1821, la cathédrale de Rouen avait été incendiée

Rouen, France

La cathédrale de Rouen a, elle aussi, été en partie ravagée par les flammes. C'était en 1821, comme le raconte l'adjoint au maire en charge du patrimoine Guy Pessiot. "La flèche était en bois et en plomb, elle a entièrement brûlé et s'est effondrée. C'était un incendie terrible. Et j'espère qu'on mettra moins de temps à reconstruire Notre-Dame de Paris que la cathédrale de Rouen car à l'époque, il avait fallu plus 50 ans, jusqu'en 1876, pour voir s'ériger une nouvelle flèche. Et encore, elle était moins détruite que Notre-Dame de Paris".

Incendiée en 1821, bombardée en 1944

La cathédrale de Rouen a également été bombardée en 1944 par 7 torpilles lancées par des avions alliées. "La flèche a failli s'effondrer mais heureusement il y a eu des secouristes qui ont réussi à éteindre le feu par tous les moyens. L'un des piliers de la cathédrale avait reçu une torpille, il a fallu aller chercher dans les forêts alentours de Rouen des grands arbres pour éviter que l'édifice s'effondre. Mais c'était moins une, la cathédrale a été épargnée alors que tous les quartiers autour ont été beaucoup plus détruits", poursuit Guy Pessiot.

Ce désastre à Notre-Dame de Paris touche bien au-delà des catholiques : "J'espère que des crédits exceptionnels seront débloqués pour reconstruire la cathédrale", conclut l'adjoint.