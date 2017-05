En 2016, les actes homophobes et transphobes repartent à la hausse selon SOS Homophobie

Comme chaque année, SOS Homophobie publie ce mercredi son rapport annuel sur les témoignages d'actes homophobes et transphobes en France. Dans son 21ème rapport, l'association indique avoir reçu 1 575 signalements en un an, un chiffre en augmentation de 20% par rapport à l'année précédente.

A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, SOS Homophobie publie son rapport annuel. Ce mercredi, la délégation alsacienne de l'association présente les résultats du rapport annuel à la Station - Centre LGBTI Strasbourg. Après deux années consécutives de baisse des témoignages, SOS homophobie fait le triste constat d'une augmentation de 19.5% des témoignages reçus en 2016.

Internet, terrain le plus propice à l'homophobie

En 2016, Internet demeure le principal contexte pour lequel l'association est sollicitée. Elise Marsicano, co-déléguée régionale de SOS homophobie Alsace : "Il y a de plus en plus de témoignages par rapport à ce qui se passe sur internet. Il y a aussi une plus grande vigilance pour ne plus laisser passer des choses qui jusque là n'étaient pas relevées comme de l'homophobie. Par exemple : 'si j'avais un fils pédé je le brûlerai ou deux femmes qui s'embrassent c'est sympa mais deux hommes c'est dégoûtant'." Pour SOS Homophobie, il faut que la modération de certains sites comme Facebook ou Twitter soit améliorée.

L'Homophobie quotidienne (cercle familiale, travail, école, lieux publics) demeure très importante avec 42% des témoignages. SOS Homophobie intervient dans les écoles mais pour Elise Marsicano, co-déléguée régionale de SOS homophobie Alsace, le gouvernement devrait s'investir d'avantage : "Nos interventions ne couvrent qu'une toute petite partie de la population des élèves. Pour nous, c'est quelque chose qui devrait relever du ministère de l'Education Nationale et ça devrait faire partie des formations que reçoivent les élèves au cours de leur cursus. De même qu'ils ont de l'éducation à la sexualité, ils devraient être formés à la question des discriminations dès leur plus jeune âge."

Une réunion publique est organisée ce mercredi soir à 19h à la Station - Centre LGBTI Strasbourg, 7 rue des écrivains pour présenter le rapport annuel de SOS Homophobie. Une ligne d'écoute anonyme est disponible pour les victimes ou témoins d'actes ou de disciminations lesbophobes, gayphobes, biphobes ou transphobes au 01-48-06-42-41 ou sur le site internet de l'association.