En 2017, le calendrier des jours fériés offre six week-ends à rallonge

Les jours fériés de l'année à venir vont permettre six week-ends de trois jours, avec notamment les 1er et 8 mai qui tombent un lundi, et le 14 juillet qui tombe un vendredi. C'est un week-end à rallonge de plus qu'en 2016.

Les vacances de Noël à peine de commencées, il faut déjà penser aux congés de l'année à venir. Et parmi les pauses toujours bienvenues, pour ceux qui peuvent les prendre, il y a aussi les week-ends à rallonge, lorsque les jours fériés s'accordent bien avec les semaines de travail. L'année 2017 est plutôt généreuse : les jours fériés permettent six week-ends de trois jours.

Les 1er et 8 mai tombent un lundi, le 14 juillet un vendredi

Contrairement à 2016, les 1er et 8 mai ne tombent pas un dimanche mais un lundi. Idem pour Noël. Autre grand week-end possible, celui du 14 juillet, puisque la fête nationale sera célébrée un vendredi. Ces cas s’ajoutent aux traditionnels lundis de Pâques et de Pentecôte, qui portent donc le total de week-ends de trois jours à 6. À l'inverse, la mécanique calendaire a voulu que deux jours fériés tombent durant un week-end. Il s’agit du 1er janvier (un dimanche) et du 11 novembre (un samedi).

Un long week-end de plus qu'en 2016

En 2016, trois jours fériés avait été des dimanches (1er et 8 mai, 25 décembre) alors que seuls cinq longs week-end avaient été rendus possibles par des jours fériés tombant un vendredi ou un lundi.