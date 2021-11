Une association bordelaise "partage l'expérience du coming-out" pour sortir du tabou

"Oui, en 2021, le coming-out est toujours un tabou pour de nombreuses personnes". Les mots d'Olivier Uguen, réalisateur du podcast "Contact humain", porté par l'association Contact Aquitaine, dans le cadre de la 8e édition de la Quinzaine de l'égalité. Un coup de projecteur sur l'action de cette association auprès des personnes lesbiennes, gays, bi, trans, et de leurs proches, avec des témoignages forts, des mots de collégiens et de lycéens sur l'homosexualité, la transidentité, l'identité de genre.

Ce podcast donne la parole notamment aux mamans. Elles s'appellent Georgiane, Myriam, Marianne et elles ont toutes vécu, à un moment donné, le coming-out de leur enfant gay ou transgenre. Elles ont "accepté de témoigner pour raconter leur cheminement, leur vécu, leurs expériences et positiver, dédramatiser ces moments qui sont très importants", explique Olivier Uguen. Toutes ont fait appel à l'association Contact après le coming-out. "En fait, l'idée, poursuit-il, c'est de dire aussi que derrière le sigle LGBTQIA, il y a des humains et derrière le A, souvent, on dit que ce sont les asexuels. Moi, je préfère dire que ce sont les alliés, les proches, l'entourage des personnes LGBT qui eux-mêmes, ont à intégrer cette information, cette nouvelle donne".