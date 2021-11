S'il fallait encore une preuve qu'il fait bon vivre en Bretagne, le baromètre des Territoires publié par Elabe et l'Institut Montaigne avec la SNCF l'apporte. D'après les Bretons sondés, 80% d'entre eux se déclarent plus heureux encore qu'en 2018, même après le passage de la crise sanitaire.

En 2021, les Bretons sont de plus en plus heureux d'après une nouvelle étude

80% des Bretons interrogés déclarent être plus en heureux qu'en 2018.

Ne le crions pas trop fort, il fait bon vivre en Bretagne ! Une étude vient une nouvelle fois de le prouver ce mardi 16 novembre : le baromètre des Territoire publié par Elabe et l'Institut Montaigne avec la SNCF s'appuie sur les réponses de plus de 800 bretons, un échantillon représentatif de la population de la région. Autant de Bretons, qui, dans la grande majorité se sentent bien et ils le reconnaissent, leur lieu de vie y est pour beaucoup.

Fiers de la Bretagne

Ce baromètre les appelle "les Enracinés". Les Bretons sont fondamentalement attachés à leur région, c'est la principale raison de leur bonheur. Le cadre de vie est mis en avant par 6 personnes sur 10, avec l'exemple le plus souvent cité des paysages. Des Monts d'Arrée à la Presqu'ile de Crozon, en passant par la forêt de Brocéliande, ou encore le port de Sainte-Marine, qu'il pleuve, qu'il vente ou que le soleil chauffe le sable de la plage de Port Blanc sur l'Île d'Hoëdic.

Les habitants aussi sont une source de bien-être. Vivre ensemble participe au bonheur des Bretons puisque deux tiers d'entre eux déclarent faire confiance à leurs voisins. Vient ensuite le partage des traditions locales : 36% des sondés ont consacré du temps cette année pour un évènement de leur quartier ou de leur commune.

Sur le volet économique, c'est une tendance nationale, et la bretagne ne fait pas exception. 40% des sondés déclarent se restreindre pour boucler leur fins de mois, et un tiers d'entre eux sont régulièrement à découvert avant même la fin du mois.