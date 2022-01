En 2022, les jeunes redoublent d'énergie selon le sociologue Michel Fize

Ils auront 20 ans en 2022, vivent leur jeunesse sur fond de crise économique et sanitaire, et vont voter pour la première fois à l'élection présidentielle. Près de huit millions de jeunes sont concernés.

Selon Michel Fize , sociologue à Avallon et chercheur au CNRS spécialiste de la jeunesse, 2022 est comme l'année 2000... mais en pire! L' insertion dans le monde du travail est plus compliquée et doit être une priorité du gouvernement. Les jeunes malgré tout redoublent d'énergie pour ne pas succomber et rebondir dit il.

France Bleu Auxerre : Vous avez le sentiment que les jeunes s'engagent dans la société aujourd'hui malgré la crise ?

Michel Fize : Il faut différencier l'engagement et le parcours d'insertion sociale. L'engagement c'est être au service de l'autre. Je crois qu'il y a beaucoup d'intelligence dans la jeunesse. Un chef d'entreprise de 20 ans n'est plus une exception comme c'était le cas il y a 50 ans.

Je pense que les réseaux sociaux donnent un bon coup d'accélérateur. Ils permettent aux jeunes de s'investir sur le chemin de leur choix. Internet est une formidable ouverture sur le monde. Les jeunes ont à construire leur parcours de vie, entre l'individualisme des études et dans le même temps l'attrait de l'autre et des causes humanitaires ou environnementales.

Qu'est ce qui a le plus changé depuis 20 ans ?

Michel Fize : 2022, c'est 2000 en pire ! L'insertion dans le monde du travail est plus compliquée. Ce qui est positif c'est l'arrivée des réseaux sociaux qui redistribue les cartes et permet à chacun de se construire un avenir. Mais l'état doit continuer à œuvrer pour permettre l'insertion des jeunes ,notamment ceux qui sont les plus éloignés du marché de l'emploi.

Et malgré la crise sanitaire, les jeunes trouvent les ressources pour affronter l'avenir...

Michel Fize : Ils ont beaucoup de ressources mais ils succombent parfois aussi aux effets secondaires de la crise, avec des tentatives de suicide en augmentation ou d'importants troubles psychologiques. C'est le côté sombre mais malgré tout ils redoublent d'énergie pour ne pas succomber. A 20 ans on sait rebondir.

Sociologue, ancien membre de cabinet ministériel, Michel Fize est chercheur au CNRS. Depuis plus de vingt ans, il est l'un des meilleurs spécialistes de la famille et de la jeunesse. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont Le peuple adolescent (Julliard, 1994), Les pièges de la mixité scolaire et Les interdits, fondement de la liberté (Presses de la Renaissance, 2003 et 2005), L'Adolescent est une personne (Le Seuil, 2006) et de l'Abîme à l'Espoir (Mimésis 2021).