En 2022, Orléans fait encore partie du Top 50 des villes où il fait bon vivre en France

Orléans est de nouveau dans le top 50 des villes où il fait bon vivre en France, et ce pour la troisième année consécutive. Mais elle recule de deux rangs par rapport à 2021, et campe donc la 36ème place.

Depuis trois ans, Orléans fait partie du top 50 des villes de plus de 2.000 habitants où la vie y est la plus agréable en France. Un classement réalisé par l'association réalisé Les villes et villages où il fait bon vivre et dévoilé, comme chaque année, dans le Journal du Dimanche. C'est la seule ville du Loiret à intégrer ce classement, et elle occupe en 2022 la 36ème place.

Orléans perd donc deux places par rapport à 2021, quatre par rapport à 2020. Elle se retrouve derrière Tours, notamment, qui a bondi au 18ème rang (+7 places par rapport à l'an dernier). Dans la région, en revanche, Châteauroux est derrière, à la 41ème place (-5).

Place du Martroi à Orléans © Radio France - Aurélie Lagain

Comment est réalisé ce classement ?

Pour réaliser son classement, l'association compare la quasi-totalité des communes de France métropolitaine, soit 34.827, en excluant quelques communes où les données ne sont pas assez précises. Pour le moment, l'Outre-mer n'est pas pris en compte, notamment à cause de l'absence de nombreuses données statistiques.

Elle se base ensuite sur 187 critères principalement issus de l'Insee et d'organismes étatiques. Des critères qui portent notamment sur la qualité de vie, la sécurité, les commerces et services, les transports, la santé, l'éducation, la solidarité ou encore les sports et loisirs etc. Et encore cette année il y avait du nouveau dans les critères : la prise en compte de l'attractivité immobilière et les distances de trajet pour accéder à un service par exemple.

Les bords de Loire à Orléans en automne © Radio France - Cécile Da Costa

Cette année, la ville qui occupe la première place du classement est Angers, suivie de Annecy (ancienne numéro 1) et Bayonne.