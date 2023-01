En 2023, Lauzières retrouvera son Poilu de la Première Guerre mondiale

Le Poilu de Lauzières n'est pas un monument aux morts comme les autres. Les habitants de Nieul-sur-Mer, petite commune de l'agglomération rochelaise sont très attachés à leur soldat de la Première Guerre mondiale. Mais au fil du temps, la statue installée en 1920 à l'entrée du village s'est érodée avec le sel. Pour éviter de l'endommager davantage pendant les travaux de voirie, il a fallu la retirer de son emplacement en septembre 2018. L'histoire aurait pu s'arrêter là mais les habitants ont souhaité que leur Poilu retrouve son emplacement. Impossible de sauver le soldat d'origine, alors la commune a fait appel à un sculpteur pour reproduire une copie conforme.

ⓘ Publicité

Une commune très attachée à son Poilu

Après une série d'analyses, il s'est avéré qu'il était impossible de sauver le Poilu de Lauzières tel que les Nieulais pouvaient le voir en 1920. Trop endommagé par le sel qui attaquait la pierre du monument aux morts de la Grande guerre, les habitants ont dû faire un choix. Un nouveau monument ou une reproduction à l'identique ? Trop attachés à leur Poilu pour lui dire adieu, les riverains ont choisi la deuxième version, lors d'une réunion publique le 26 mars dernier.

Le soldat, tel qu'on pouvait le voir avant qu'il ne soit retiré de l'espace public - Mairie de Nieul-sur-Mer

loading

Implantée à l'entrée du village depuis 1920, la statue a été sculpté par une habitante de la commune voisine de L'Houmeau, sur le modèle de son fils, mort au combat. Mais elle n'a pas souhaité la garder car l'image que lui renvoyait le combattant n'était pas assez proche de celle de son enfant. Les habitants du village de Lauzières, eux, étaient très intéressés par le Poilu. Ils se sont alors réunis et ont cotisé pour acheter la sculpture. Mais après 98 années, il était temps pour la commune de s'occuper de son monument de plus en plus rongé par le sel.

Copie conforme

Il a alors fallu se renseigner pour choisir le copiste qui serait à même de pouvoir sculpté un nouveau Poilu, conforme à ce qu'il était à l'origine. Le budget de la commune étant limité, un devis pas trop élevé était privilégié par la musicalité. La petite équipe qui a travaillé sur le dossier a finalement opté pour la proposition de Sylvain Raud, un sculpteur basé à Saint-Jean-d'Angély. Son nom a été dévoilé à une trentaine d'habitants rassemblés jeudi 19 janvier dans la salle Michel Crépeau de la commune.

Une trentaine de Nieulais réunis pour la deuxième réunion publique consacrée au devenir du monument aux morts © Radio France - Lucas Bouguet

loading

Il faudra trouver des financements pour payer l'opération qui coutera à la commune 17 800 euros, mais les locaux ont fait savoir leur volonté de participer. Pour le moment, l'ancien Poilu de Lauzières repose encore chez les compagnons de Saint-Jacques à Périgny, mais le sculpteur devrait le récupérer dans les prochains jours. Ensuite, il pourra commencer à tailler la pierre pour créer le nouveau soldat. Un travail qui devrait s'échelonner sur une quinzaine de semaines. Les habitants pourront suivre l'évolution étape par étape, avant d'inaugurer leur Poilu pour le 105e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, espère le maire de la commune Marc Maigné.