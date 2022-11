En 2023, le festival O'Tempo proposera des concerts hors festival et à Saint-Jean-le-Blanc

En seulement deux éditions, le festival O'Tempo a conquis ses lettres de noblesses : cette initiative privée, lancée par trois Orléanais qui ont créé l’association VVMS - Viens Voir Mon Spectacle/Sport - Prod, a séduit 10.000 festivaliers sur trois jours en août dernier à Boigny-sur-Bionne dans le Loiret. Mais l'équilibre économique est fragile et, pour mieux grandir et pérenniser l'événement, les organisateurs ont décidé de proposer en 2023 des concerts hors festival.

Se diversifier et générer de nouvelles recettes

"Cette année, nous avons enregistré un perte de 10.000 euros : c'est peu sur un budget de 450.000 euros, mais c'est toujours trop si on veut poursuivre sereinement l'aventure", résume en toute transparence Romain Lesecq, le directeur du festival. Sur les trois jours, un seul a affiché complet : celui où était programmé Tryo qui a attiré 5.000 spectateurs. "Notre objectif, c'est d'atteindre 12.000 festivaliers lors de l'édition 2023, ce qui suppose de monter d'un cran pour les têtes d'affiche." Avec la contrainte de devoir payer plus cher ces artistes.

La solution pour sortir de ce cercle vicieux : se diversifier. C'est l'objectif de ces concerts hors festival, qui doivent permettre de développer la marque O' Tempo, de créer un club partenaires, et de renflouer les caisses du festival. "C'est un pari, mais c'est un pari mesuré, on sait où on met les pieds", assure Romain Lesecq. Et pour se faire, les concerts auront lieu à Saint-Jean-le-Blanc, à la salle Montission : "C'est une salle de 900 places, et Boigny n'a pas une telle structure. On avait aussi réfléchi à un festival pendant l'hiver mais la formule n'était pas convaincante."

Mademoiselle K et Stéphane pour les 2deux premiers concerts

2023 sera une sorte de galop d'essai pour ces "concerts by O'Tempo" à Saint-Jean-le-Blanc : trois dates sont prévues pour commencer. Avec toujours le même esprit familial et la volonté de mettre en avant des artistes français, mais aussi des artistes locaux qui feront la première partie de ces concerts. Sont d'ores et déjà programmés : Mademoiselle K le 19 janvier (avec en première partie Ivaanyh) et Stéphane le 24 mars. Prix des entrées : 22 € - la billetterie est d'ores et déjà ouverte .

"Ce sont trois concerts-tests : si ça marche, on proposera huit dates sur la saison septembre 2023-mai 2024", conclut Romain Lesecq. Le 19 janvier permettra aussi d'annoncer la programmation du festival d'été, qui aura lieu les 26, 27 et 28 août, toujours à Boigny-sur-Bionne. "Les collectivités locales ne représentent que 2,5% du budget, souligne Luc Milliat, le maire de Boigny. Notre commune fait 2.000 habitants donc on ne peut pas aider financièrement, mais je ne comprends pas la frilosité du Département et de la Région."