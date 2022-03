En 2024, des délégations étrangères pourraient venir préparer les Jeux Olympiques à Avoine et à Tours

Certes, c'est dans plus de deux ans. Mais pour un événement planétaire comme celui-ci, c'est déjà demain. Les JO de Paris, c'est à l'été 2024, et pour nous en parler ce mercredi matin, Alain Jahan, le président du Comité Départemental Olympique et Sportif en Indre-et-Loire, était l'invité de France Bleu Touraine.

Des billets à partir de 25 euros

A commencer par la billetterie. On connait depuis hier son fonctionnement. Avec près de 13,5 millions de billets mis en vente en comptant les Jeux paralympiques. " La billetterie ne sera pas accessible avant la fin de l'année, en décembre. A ce moment-là, on pourra s'inscrire sur une plate-forme qui sera ouverte dans le monde entier avant un tirage au sort en février prochain. Sinon, il faudra attendre mai 2023 pour acheter des packs à l'unité. Avec des tarifs à partir de 25 euros. Sachant que toutes les places qui n'auront pas été vendues seront accessibles pour moins de 50 euros."

Après le refus du département, aucune autre collectivité ne s'est positionnée pour financer le passage de la flamme olympique

"Malheureusement, c'est le statut quo. Et le conseil départemental qui a refusé de dépenser 150 000 euros pour voir passer la flamme olympique semble rester sur sa position. Je dis dommage parce que nous avions prévu un passage par différents châteaux de la Loire. Et il y avait peut-être un moyen de trouver un financement qui ne vienne pas uniquement du conseil départemental. On aurait pu envisager des financements privés de la part de mécènes et des châteaux de la Loire présents sur le parcours de la flamme".

Pas de flamme en Touraine mais des centres de préparation aux jeux

"Actuellement, deux villes d'Indre-et-Loire sont labellisées "centres de préparation aux jeux". Avoine pour la gymnastique et le football. Et Tours pour une dizaine de disciplines différentes, comme l'athlétisme, le rugby à 7, le foot, le basket, le judo, le volley ou encore le tennis. Et nous avons commencé tout un travail de lobbying auprès des délégations étrangères qui seraient intéressées pour venir s'entraîner en Touraine juste avant les JO. Et on a des atouts pour les attirer."