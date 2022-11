En 2070, les Hauts-de-France compteront 600 000 habitants de moins

D'après l'Insee, le département de la Somme comptera 65 000 habitants en 2070 de moins qu'en 2018. Actuellement 571 000 personnes vivent dans la Somme. Ces tendances de l'institut des statistiques permettent d'avoir une idée de l'évolution du paysage démographique de la Somme et de la région à partir des données de 2018.

ⓘ Publicité

La 5ème région la plus peuplée de France

Même si la population baisse au niveau départemental et régional, les Hauts-de-France devraient la 5ème région la plus peuplée de France, derrière l'Ile-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle Aquitaine et l'Occitanie. L'âge moyen de la population sera de 45 ans contre 40 en 2018.

Une augmentation des seniors

Le nombre d'habitants de 75 ans et plus aura doublé en 2070 d'après ces prévisions. Les Hauts-de-France recenseront notamment 400 000 seniors âgés de plus de 65 ans supplémentaires. Les gains d'espérances de vie seront plus marqués chez les hommes que les femmes.

A l'inverse, le nombre des moins de 65 ans sera moins important avec une diminution de 20 % soit un million en moins.