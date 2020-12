"Le racisme, c'est bien que les stars du foot réagissent" estime Karim, arbitre de la Ligue d'Occitanie

23 ans que Karim Tourèche, arbitre, foule les pelouses d’Occitanie. Mardi soir devant sa télévision, il est stupéfait de voir les joueurs du Paris Saint-Germain et de l'Istanbul Basaksehir quitter le terrain pour dénoncer les propos jugés raciste du 4ème arbitre officiel roumain. Pour lui cette prise de position de l'ensemble des joueurs est inédite. Karim Tourèche a lui-même été victime de propos discriminatoires par un spectateur. Il se rappelle avoir été traité de "sale arabe" par un supporter dans les tribunes.

Un déclic chez les joueurs

“Aujourd’hui, les joueurs et les différents clubs départementaux et régionaux sont respectueux face à ce sujet. C’est plus difficile pour les supporters". Les clubs de football amateur jouent un rôle dans l’éducation des plus jeunes et transmettent les bonnes valeurs. “Depuis la médiatisation des actions et propos à caractère raciste, on a remarqué un déclic chez les joueurs et surtout dans la mentalité des clubs du coin. Tout n’est pas encore parfait, mais nous sommes sur la bonne voie” estime Karim Tourèche.

Un protocole adapté

Aujourd’hui les clubs sont soumis à des règles strictes. Un protocole est dédié aux affaires à caractère raciste, que les arbitres comme Karim doivent appliquer à la lettre. Dans un premier temps, l’arrêt du match. Les arbitres peuvent bien-sûr stopper un match au niveau amateur en cas de racisme avéré. Toutefois l’annulation est une décision collective à prendre avec les deux capitaines et le délégué du match. “Quand il y a un souci d’ordre raciste, on dépose une plainte et la préfecture nous accompagne dans les démarches pour faire le nécessaire face aux instances du football”.

Constat dans les rencontres régionales et départementales, les matchs peuvent notamment s’envenimer à cause des spectateurs, souligne Karim. “Des matchs arrêtés pour débordement, ça m’est déjà arrivé mais jamais pour des propos racistes.

Je n'ai jamais vu ça en 23 ans de carrière - Karim Tourèche, arbitre Ligue de Football d'Occitanie

Dans la plupart des cas, ce ne sont pas les arbitres ou les joueurs qui sont irresponsables. Mais les spectateurs. _Certains s’emballent assez facilement autour du terrain”_.