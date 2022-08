"En 29 ans de métier, je n'ai jamais vu ça" : affluence record cet été dans les campings d'Indre-et-Loire

"Franchement, c'est un truc de dingue". Francis Cauwel est aux anges. Le directeur du camping "La Mignardière", à Ballan-Miré, ne s'attendait pas à vivre un été 2022 aussi intense. "En 29 ans de métier, je n'ai jamais vu ça. Ma plus belle saison, jusque-là, c'était 2017. On est largement au-dessus." Il frôle les 95% de taux d'occupation depuis juillet contre 75% d'habitude.

"C'est énorme. Sur mes 45 emplacements en dur, je n'avais pas trop de craintes. Même l'an dernier, ça a bien marché, mais sur mes 120 emplacements camping pur, type tentes ou caravanes, ça n'a pas arrêté. J'ai passé beaucoup de temps au téléphone à dire aux gens qu'on était complet", poursuit Francis Cauwel.

On s'attendait à une reprise, après deux années de Covid-19, mais pas à ce niveau-là

Dans son camping quatre étoiles, les choses avaient bien commencé dès le mois d'avril. "Pâques a bien lancé la saison et il n'y a pas eu de vrais creux. D'habitude, juillet est un beaucoup moins chargé qu'août. Cette année, c'était moins le cas. C'est inespéré. On s'attendait à une reprise, après deux années de Covid-19, mais pas à ce niveau-là. J'ai des gens qui se sont fait surprendre. Pour le week-end du 15 août, ils m'ont appelé le vendredi en étant persuadé qu'il y aurait de la place, parce qu'ils ont été habitués ces dernières années, à ce qu'il y en ait. Cette année, la dernière minute, c'était impossible."

Ce qui explique en grande partie cette année record, c'est le retour en masse des étrangers. "On a eu beaucoup de Néerlandais, d'Anglais, de Belges et d'Allemands", explique Régis Delussac, le président de la Fédération régionale de l'hôtellerie de plein air et patron du plus gros camping d'Indre-et-Loire "Le parc de Fierbois" à Sainte-Catherine-de-Fierbois. "En fait, notre clientèle habituelle, friande des châteaux de la Loire et de la nature, est revenue en nombre."

Il observe aussi que le phénomène du tourisme de proximité, observé depuis trois ou quatre ans, s'est accentué. "Le camping, financièrement, reste abordable. Et dans le contexte actuel, avec une forte inflation, ça joue beaucoup. Les gens veulent garder du pouvoir d'achat. Donc, on eu beaucoup de gens qui venaient de la région Centre-Val de Loire."

Enfin, la météo exceptionnelle a évidemment eu un impact. Il a fait beau quasiment tout le temps, contrairement à l'an dernier. "Pour ma part, l'année de référence était 2019. Et clairement, on a effacé le mauvais souvenir de 2020 et 2021", conclut Régis Delussac.