"On en a marre" : les inscriptions pour la vaccination n'ont toujours pas repris dans l'Indre

Ce lundi 1er février, les inscriptions pour la vaccination anti-Covid n'ont toujours pas repris dans l'Indre. C'était pourtant ce qu'avait annoncé le préfet lors de ses vœux à la presse. Depuis lundi 18 janvier, il est impossible de prendre un rendez-vous. En appelant le numéro mis à disposition par l'Agence régionale de santé, notre interlocuteur affirme que "les réservations ne vont pas reprendre avant huit à dix jours".

Et sur le site officiel du gouvernement, le même message s'affiche à chaque fois : "En raison d'une forte demande, ce centre n'a plus de disponibilités". Si l'on en croit les chiffres indiqués sur Santé.fr, plus de 7800 vaccinations sont prévues dans l'Indre dans les 28 prochains jours.

Impossible de prendre un rendez-vous sur le site Internet - Capture d'écran - Santé.fr

L'impatience des patients en attente d'un vaccin

C'est même pire dans certains centres de vaccination. À Saint-Gaultier, le seul contact est un répondeur téléphonique qui demande de rappeler à partir du 16 février. "On nous dit qu'on peut appeler les centres de vaccination à partir du 1er février. Et quand on appelle, on nous apprend que ça ne sera pas possible avant le 16 février", se désole Michel, habitant de la commune voisine de Chasseneuil. "Il ne faut pas nous dire qu'on peut s'inscrire pour ensuite tomber sur un mur. Il y a de la colère. On en a marre", ajoute ce septuagénaire diabétique, considéré à risque face au Covid.

Je trouve ça curieux qu'on s'avance sur des dates qu'on ne peut pas tenir"

Ce double discours commence à agacer. "On peut comprendre qu'il n'y a plus de vaccin mais ça ne sert à rien de faire des annonces inutiles", estime Marie-Claude. D'autant qu'il n'y a même pas de liste d'attente. "Il faut au moins qu'on nous inscrive sur une liste d'attente pour savoir quand on pourra être vacciné", ajoute-t-elle.