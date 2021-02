En Allemagne, le concours de Miss Germany est ouvert aux femmes jusqu'à 39 ans

Qui sera la future Miss Germany ? Réponse ce samedi soir : 16 candidates vont tenter de décrocher le titre. Le concours commence à 20h en Allemagne, dans le Bade Würtemberg, pas très loin de la frontière avec l'Alsace. Il se déroule dans l'enceinte d'Europa Park près de Fribourg en Brisgau.

Ce sera malheureusement sans public, Covid oblige. La candidate qui s'imposera représentera l'Allemagne au concours Miss Monde et y sera une concurrente de Miss France.

Sauf que la comparaison avec Miss France s'arrête là : car le concours de Miss Germany se veut plus moderne, plus inclusif, et largement plus ouvert qu'en France.

Sur leur page de présentation par exemple, les particularité physiques des 16 candidates n’apparaissent pratiquement pas. En revanche leur parcours de vie, leurs projets, leurs convictions sont longuement développées.

Comme Pour Julia 31 ans, candidate de la région de Hambourg. Une femme ronde qui dénonce les clichés de beauté développés à longueur d’année dans les médias. Sur la scène ce samedi les candidates n’auront d’ailleurs pas à défiler en maillot de bain mais juste en tenue de soirée et décontractée.

Une Miss Germany de 36 ans

Cette année les candidates sont de toutes les origines et de tous les âges ou presque. En France il faut avoir moins de 24 ans pour être miss France, mesurer plus de 1m70 et ne pas avoir d'enfant (ni même être veuve).

En Allemagne, le concours est désormais ouverts aux femmes de 18 à 39 ans sans autres critères.

D’ailleurs la Miss Germany actuelle est Leonie Von Hase, une entrepreneuse de 36 ans mère de deux enfants originaire du Schleswig Holstein.

"C'est bien que l'on puisse voir la réalité, la diversité des femmes, qu'elles puissent se reconnaître dans ces concours" note pour sa part Céline Gousset, présidente de l'association "Visages de femmes" à Strasbourg. Cette association féministe organise justement des shooting photos par exemple pour toutes les femmes, quelles que soient leur origine, leur morphologie, leur âge. "De mettre la réalité, toutes les femmes en avant, c'est le reflet de la société. Il n'y a pas que les jeunes femmes avec le corps de "rêve" donné par la société dans laquelle on vit" estime-t-elle.