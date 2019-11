En Alsace, l'église catholique veut décourager les abus sexuels dans ses rangs

Strasbourg, France

Sous l'impulsion de son archevêque, Mgr Luc Ravel, le Diocèse de Strasbourg a lancé une consultation sur les moyens de prévenir la pédophilie dans les rangs de l'église catholique en Alsace.

Mgr Ravel, qui a lancé en septembre 2018 un appel aux victimes pour qu'elles se fassent connaître, un appel baptisé "mieux vaut tard", prépare actuellement avec ses équipes un code de conduite à destination du personnel religieux, prêtres et diacres.

Ce code, qui s'intitule pour le moment le CORPS, le COde des Relations Pastorales de Strasbourg, est en cours de rédaction. Il doit encore être complété et amendé. Il devrait entrer en application dans les semaines qui viennent.

Le binôme, une règle d'or

Le texte était présenté ce samedi 16 novembre 2019 à Strasbourg à l'assemblée synodale, une assemblée qui regroupe les prêtres du diocèse. Le CORPS prévoit notamment qu'aucun enfant ne sera laissé seul avec un représentant de l'église. En effet, Mgr Luc Ravel préconise de placer les adultes en binômes pour encadrer les groupes d'enfants : "On va changer notre référentiel mental et apprendre à travailler non plus en solitaire, tout seul avec un groupe d'enfants (...) mais on travaille en binôme et là on sera en sécurité".

Il ne sera plus possible d'extraire un enfant du groupe, pour l'emmener à l'écart sous un prétexte quelconque. "Si on ne prévient pas cette situation où la personne se trouve toute seule, hors cadre de vue bien sûr, je ne vois pas comment on pourra concrètement s'opposer à des déviances qui, au départ, sont de petits attouchements, c'est déjà gravissime, et puis qui peuvent aller jusqu'à des crimes sexuels."

Mgr Luc Ravel Copier

Pour la confession, le CORPS préconise des bureaux ou des confessionnaux vitrés, pour éviter qu'un jeune se trouve seul avec un prêtre, loin d'éventuels témoins oculaires.

Des faits parfois prescrits

Mgr Ravel continue à recevoir les signalements de victimes agressées en Alsace par du personnel religieux, parfois pour des faits très anciens et prescrits, mais aussi pour des faits récents. L'archevêché transmet tous les signalements à la justice.

L'archevêque de Strasbourg a par ailleurs la possibilité de recourir au droit canon, droit propre à l'église catholique romaine, et d'organiser un procès canonique. Un moyen de sanctionner les prêtres quand les faits sont prescrits par la justice.

Toutes les victimes sont invitées à témoigner

Le futur CORPS, qui s'appliquera dans les seules églises alsaciennes, n'est que l'une des initiatives prises par les autorités catholiques pour lutter contre la pédophilie. Les victimes peuvent aussi se tourner vers la CIASE, la "Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église", qui a lancé en juin 2019 un appel à témoignages.

Enfin rappelons que Mgr Ravel a publié en mars 2019 un ouvrage sur cette question délicate : "Comme un cœur qui écoute, la parole vraie d’un évêque sur les abus sexuels", aux éditions Artège.

à lire aussi Les évêques de France votent une "somme forfaitaire" pour les victimes de prêtres pédophiles