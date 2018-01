Le mariage reste une tradition particulièrement vivace en Alsace! Le Haut-Rhin et le Bas-Rhin se rangent parmi les dix départements français où les couples se marient le plus volontiers. Dans la région, selon une étude de l'INSEE, sur quatre couples vivant sous le même toit, trois sont mariés.

Le recul du mariage est moins marqué en Alsace que dans le reste de la France. Selon une nouvelle étude de l'INSEE publiée mi-janvier, le mariage rencontre toujours beaucoup de succès dans le Grand Est, et tout particulièrement dans les deux départements alsaciens.

A Mulhouse, par exemple, parmi les partenaires qui ont choisi de partager une même adresse, huit couples sur dix se marient (78%). Dans cette ville, seuls 5% des amoureux se pacsent, contre 7% en moyenne en France. Dans la région, un couple sur six (16%) préfère l'union libre, un couple sur quatre à Strasbourg.

La salle des mariages de l'Hôtel de ville de Strasbourg © Radio France - Corinne Fugler

Les pacsés sont, en moyenne toujours, plus jeunes que les couples mariés. L'Insee relève qu'ils sont plus diplômés et qu'ils habitent en ville. A Strasbourg et à Mulhouse, 69% des pacsés ont un diplôme supérieur au bac. La tradition du mariage est aussi plus marquée chez les amoureux issus de familles turques ou maghrébines.

En France, en 2016, plus de 30 millions de personnes vivaient en couple à la même adresse et 72% étaient mariées. Cette étude de l'Insee est tirée de l'enquête annuelle de recensement de 2016. Elle porte sur toute la région Grand Est.