En août, même la SPA de la Creuse prend des vacances

Saint-Sulpice-le-Guérétois, France

"On a décidé de fermer l'accueil du public du 5 au 18 août pour faire un petit break, bien se préparer pour l'année prochaine et surtout parce que les gens sont en vacances et que c'est compliqué, à cette période en Creuse, de trouver des adoptants" résume Séverine Lambert, vice-présidente du refuge du Clocher à Saint-Sulpice-le-Guérétois. Pendant deux semaines, il ne sera plus possible d'aller voir les animaux.

"On peut se permettre de fermer car nous n'avons pas les mêmes problématiques que d'autres SPA en France" - Séverine Lambert, vice-présidente du refuge du Clocher.

Ailleurs en France, l'été est une période propice aux abandons d'animaux. En Creuse, on retrouve peu d'animaux domestiques abandonnés au bord des grandes routes ou dans les forêts. Ces comportements existent, mais sont bien moins nombreux que sur le reste du territoire national. "On est un département très rural. On a plus des gens qui ne peuvent pas gérer les animaux ou des personnes âgées qui décèdent et dont la famille ne souhaite pas s'occuper des animaux de leurs parents" explique Séverine Lambert.

La vie ne s'arrête pas à la SPA, même pendant les vacances

Parce qu'au final, ce ne sont pas de réelles vacances. C'est seulement l'accueil du public qui est stoppé pendant deux semaines. Les salariés et les bénévoles du centre continuent de s'occuper des 50 chiens recueillis par la SPA et qui demandent beaucoup d'attention. Nourriture, promenade et soins pour certains animaux sont une nécessité pour ces braves bêtes.

La SPA de la Creuse a une capacité d'accueil de 50 chiens. Actuellement, le nombre varie entre 40 et 50 selon les entrées et les adoptions. © Radio France - Bastien Thomas

Même les adoptions sont encore possibles, comme l'accueil de chiens errants. "On va continuer de récupérer les chiens mis en fourrière bien évidemment, même lors de la fermeture. Pour adopter, c'est pareil. Il suffit de nous envoyer un mail avec vos coordonnées et le chien qui vous intéresse. Après, quelqu'un de chez nous vous recontacte pour convenir d'un rendez-vous dans nos locaux et valider le dossier d'adoption" précise la vice-présidente.

Lien entre SPA et communauté d'agglomération du Grand Guéret

A côté du refuge, il y a la fourrière de la communauté d'agglomération. C'est là que transitent les chiens errants avant d'aller à la SPA. "Les maires doivent récupérer les animaux errants sur leurs territoires et les amener à la fourrière le temps de retrouver les maîtres et les faire stériliser si besoin. Après un délai de huit jours, les chiens peuvent être transférés chez nous" explique Séverine Lambert. A la différence de beaucoup de SPA en France qui disposent des deux casquettes.

La SPA de la Creuse ne s'occupe que des chiens. Le refuge ne dispose pas des agréments pour accueillir des chats. C'est l'école du chat de la Creuse qui s'en occupe si vous désirez en adopter un.