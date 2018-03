Il aura fallu quelques appels seulement pour que l'idée germe. Samedi matin, vers 7 heures, peu après l'annonce du décès du gendarme Arnaud Beltrame, René-Louis et ses amis trouvent une idée pour lui rendre hommage : baptiser une rue de leur village ardéchois de Plats à son nom.

"C'est un héros. Son attitude est celle du héros, il s'est sacrifié. Il faudrait perpétuer sa mémoire. On a soumis l'idée de lui créer une avenue dans la plus grande rue du village." René-Louis.

Ce village de 843 habitants est très fréquenté lors du passage du Rallye Monte-Carlo Historique, et de l'Ardéchoise, la course cyclo-touriste.

Arnaud Beltrame pourrait avoir son nom affiché dans une rue de Plats, comme Micheline Ostermeyer, ancienne championne olympique, le résistant ardéchois Rémy Roure ou encore Clément Faugier.

"Dans un premier temps, je pense à sa famille et à ses proches. Également aux gendarmes et aux différents corps d’élite touchés par cette tragédie. En ce qui concerne la dénomination de la rue principale, il me semble que ce serait plutôt légitime que la ville où a eu lieu cet attentat puisse avoir cet honneur. La décence veut qu'on ne porte pas atteinte au deuil de la famille par une quelconque précipitation." Le maire, Laurent Brunel.