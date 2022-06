La nouvelle éco : Senchou, le ketchup ariégeois

Le Ketchup Senchou est une réussite ariégeoise qui s'exporte. Créé il y a quatre ans, il est désormais vendu dans plusieurs pays dans le monde. Et avec ce ketchup, fabriqué avec des tomates du Sud-Ouest et de l'eau des Pyrénées, on est très loin de la malbouffe !

Senchou est une marque Française de Ketchup Premium, de condiments et sauces fabriqués au cœur de l’Ariège, à Lorp-Sentaraille. Les ketchups naturels et artisanaux sont fabriqués dans un atelier d’une dizaine de personnes. Ils sont cuisinés avec de simples et bons ingrédients comme la tomate d’Aquitaine concassée, la carotte des Landes, de l’oignon, de subtils mélanges d’épices. Des ketchups qui plaisent de plus en plus à l’international avec notamment de grosses commandes passées par les pays du nord de l’Europe. Rencontre avec Marianne Grillier, Directrice Marketing et développement commercial de la marque ariégeoise Senchou

France Bleu : Le ketchup Senchou existe depuis quatre années environ. Comment il est né ce ketchup ariégeois ?

Marianne Grillier : Senchou est une marque ariégeoise depuis 1891. Marcel Senchou, qui avait développé une gamme de fruits et légumes premium en boîtes de conserve dans le Sud-Ouest. Ses fils Jacques et Jean ont repris cette conserverie. Ils ont développé ensuite des confitures et des fruits au sirop. Et puis, au fur et à mesure, il y a des produits salés qui sont arrivés. Et en 2018, nous nous sommes dit pourquoi ne pas lancer un ketchup à partir des recettes historiques ? Il est fait avec une bonne tomate locale et avec des aromates.

C'est une marque qui redonne un peu de noblesse à ce produit qu'on a un peu qualifié de fast-food ?

Goûtez-le, ça n'a rien à voir avec un ketchup normal. En effet, un ketchup classique que vous pouvez trouver en magasin c’est très souvent du concentré de tomates. Nous, notre ketchup, c'est vraiment des bonnes tomates et du sucre de canne et de l'eau d'Ariège et des aromates. Et on a vraiment envie que tous nos consommateurs et tous les gens du Sud-Ouest soient plus de 100 sous.

Vous affichez l'Ariège, la France pour l'exportation ?

Alors oui, en l'occurrence, c'est une proposition qui fonctionne très, très bien à l'export avec la petite cocarde française sur nos bouteilles. Nous avons les premiers pays dans le nord de l'Europe qui nous ont fait de très grosses commandes. Nous participons à un salon aux Etats-Unis la semaine prochaine. Et on sent bien que c'est réellement une proposition à l'export qui plaît.

Vous continuez à innover avec des ketchups un peu différents ?

Nous essayons de toujours innover, avec des ketchups à la betterave. Des ketchups aux carottes. On a beaucoup d'idées, pourquoi pas développer des ketchups à la tomate verte, à la tomate jaune, mais toujours à partir de produits locaux et à partir de recettes qui sont confectionnées dans nos ateliers.

Avec cette réussite, vos ateliers grandissent beaucoup ?

On a, à peu près déjà, une dizaine de personnes qui travaillent dans notre atelier. On verra au fur et à mesure comment ça se passera. Mais oui, c'est une gamme qui plaît de plus en plus et qui se développe de plus en plus.