En attendant la venue du pape à Marseille, les catholiques visitent une mosquée des quartiers Nord

Lors de cette semaine des Rencontres Méditerranéennes à Marseille, dans le cadre des dialogues interreligieux voulus par l'archevêque de Marseille, un groupe d'une vingtaine de catholiques a rendu visite ce lundi à la mosquée "Mariam" du 15e arrondissement, dans le quartier prioritaire de La Cabucelle.

Le fruit d'une négociation avec Jean-Claude Gaudin

Mohsen Ngazou, volubile professeur de mathématiques, va prendre sa retraite "méritée" à la fin de l'année mais on ne l'imagine pas se couper de ce lieu qu'il a porté. Quand il arrive en 2003 à Marseille, le journal local titre sur ces musulmans qui veulent faire capoter le projet de mosquée de la mairie. Rencontre au sommet pour désamorcer une situation de crise avec Jean-Claude Gaudin qui exige la réduction du projet de mosquée de 1500 à 400 m2 .

Et avec le reste de la surface, on fait quoi ? Mohsen a déjà son plan. Un collège-lycée musulman sous contrat avec l'Etat. Cela n'existe nulle part dans le Sud de la France. Banco ! autorise l'édile fervent catholique, à condition que l'établissement soit HQE - Haute Qualité Environnementale. Et voilà comment serait né en 2009 le collège-lycée Ibn Khaldoun qui a grandi d'une classe chaque année. 14 classes aujourd'hui. Chauffage géothermique, toit de la mosquée recouvert de panneaux solaires, etc... Et les travaux sont loin d'être finis. Le chaleureux prof-directeur nous montre les barreaux des fenêtres qu'il a sciés pour construire la rampe du tout premier escalier et la porte-fenêtre qui a servi de fenêtre au premier bâtiment. Des reliques.

L'art de dédramatiser

Quand la vingtaine de catholiques toque à la porte, Mohsen Ngazou, son jeune successeur et l'imam de la prière quotidienne sont prêts à n'éluder aucune question. D'abord, la fierté. 80 % d'élèves boursiers et 100 % de réussite au bac (100% de mentions l'an dernier) moyennant des frais de scolarité de 1.500 euros par an.

Deux heures d'éducation musulmane, c'est quoi au juste ? Une partie d'Histoire de l'Islam, une autre d'études de textes sur la morale et les grands prophètes par exemple. "Une approche équilibrée. On n'est pas là pour faire des Imams ou des évêques !" explique hilare l'accueillant. La question du port du voile ne tarde pas. "20 % des filles. Et 40 %, ce sont des garçons qui portent tous la barbe ! Non, je plaisante, ce sont des ados !" L'art de dédramatiser encore plus utile juste à côté, à la mosquée, séparée des élèves par un mur coulissant.

"On enlève nos tatanes ?"

Philippe, Marseillais d'un certain âge, interroge en rentrant dans le vestibule de mosquée : "On enlève nos tatanes ?" Oui bien sûr, se déchausser avant de fouler à l'étage la vaste salle de prière moquetée. Une ancienne usine à l'abandon. Des tonnes de gravats évacuées. 150 fidèles pour la prière quotidienne et un millier pour celle du vendredi où Mohsen Ngazou prêche un islam "raisonnable et valorisant".

"On ne prend pas les fidèles pour des enfants. On a évoqué le tremblement de terre au Maroc. Certains disaient que c'était une punition divine. Et j'ai pulvérisé cette idée car les Marocains n'ont pas mérité quoi que ce soit. Pareil pour l'abaya. C'est là pour éviter les vrais sujets". Mohsen Ngazou soigne son auditoire catholique. "En mars, je suis revenu sur un passage de la Bible. Et puis Mariam, le nom de la Mosquée, veut dire Marie. C'est un point commun que nous avons".

Une première visite à la Mosquée pour les catholiques Marseillais

Deux heures et demie de visite ont avivé la curiosité de ces catholiques de la cité phocéenne qui n'avaient jamais poussé la porte d'une mosquée, "qui n'auraient jamais osé y pénétrer". La venue du Pape a créé l'occasion pour Philippe : "La foi c'est fait pour réveiller le courage, tisser des liens, ne pas sombrer dans la peur". Oserait-on écrire que Marie-Ange est aux anges : "C'est une découverte et je suis plutôt séduite par le discours, même si on ne doit pas dire amen à tout, notamment sur la place de la femme. C'est très difficile d'accepter l'autre avec sa religion différente, ses comportements... Cela demande une ouverture de conscience".

Marie-Sophie, elle, fait partie d'un groupe interreligieux promu par Mgr Aveline. Elle donne des cours à des jeunes filles voilées et cela ne lui cause plus de "problèmes". "Je ne vais pas me crisper. J'ai même prié avec des femmes musulmanes. Chacun a sa foi et on se respecte".

Le Pape attendu par les musulmans ?

"On est l'ennemi de ce qu'on ignore" résume l'imam Farid Bourouba qui assure les prières quotidiennes. Il est ravi de cette rencontre avec les catholiques. Mohsen Ngazou assistera à la messe du pape samedi au Vélodrome. Il nous montre son ticket en tribune Ganay. Il est même présent dès le matin au palais du Pharo. Un moment important pour toutes les religions. A la boulangerie de quartier, non loin de la mosquée, on croise Idriss qui vient chercher une vingtaine de baguettes pour son resto de la Viste. Musulman pratiquant.

"Le pape à Marseille, c'est une bonne chose, ça veut dire que toutes les religions sont importantes. Après, à Marseille, y a pas de races ! On est tous dans la même galère. Quand le frigo est vide, tu as beau être musulman, catholique, ou juif, c'est pas ça qui remplit le frigo. On est tous humains. On naît dans un drap et on meurt dans un drap. Personne n'est au-dessus des autres".

En repartant, on croise Karim, pressé, un café dans une main, son gamin dans l'autre. Il aime la spiritualité, et pour lui, pas besoin de l'incarner. Le pape ne fera pas de miracle, nous dit-il. "La vie ne va pas changer dans l'un des quartiers les plus pauvres de Marseille".