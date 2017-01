En attendant le centre aqualudique, fermetures en cascade dans les piscines de Roannais agglomération

Le collectif "Sauvegardons nos piscines" organise une réunion publique ce mercredi soir au Coteau à la maison des sociétés. Il s'agit d'évoquer la fermeture de la piscine de la commune. Les activités sont transférés progressivement au Nauticum de Roanne. Qui doit également être fermé à terme.

Le Nauticum de Roanne a ouvert en 1964. Au Coteau, la piscine d'été date de 1963, celle d'hiver de 74. Mais aucun travaux n'aurait été effectué selon Roannais Agglomération. L'aggomération estime que ces deux structures sont de toute façon vétustes, qu'elles ne répondent plus aux besoins de la population (qui veut nager mais aussi s'amuser avec des toboggans, des bulles, des jets d'eau). Et enfin, qu'elle coûtent cher : car mal isolées, avec des chaudières anciennes, sans parler des fuites d'eau : 100 m3 par jour au Coteau.

D'où l'idée de construire un nouveau centre aqualudique à Riorges, avec des bassins mais aussi une zone de bien-être, de fitness... pour un coût de 30 à 40 millions d'euros. Le dossier doit être lancé après 2020, et non durant ce mandant, à cause de la baisse des dotations de l'État justifie Roannais Agglomération.

En attendant, la piscine d'été du Coteau a définitivement fermé (fin août 2016). Et l'hiver, depuis septembre 2015, les bassins sont ouverts mais uniquement aux scolaires et aux clubs. Une situation transitoire, jusqu'en 2019. Car après, tout le monde ira à Roanne. En attendant l'ouverture de la nouvelle structure, le Nauticum va être rénové, pour 1.5 à 2 millions d'euros.

Pour les membres du collectif "Sauvegardons nos piscines" il faut maintenir l'existence d'une piscine au Coteau. Pour des questions de service de proximité, parce que le centre Lucien Burdin est familial et adapté, et enfin parce que le Nauticum ne sera pas assez grand pour accueillir tout le monde.

Eliane Barnay est la présidente d'honneur de la Jeanne d'arc du Coteau dont la section aquagym compte une 60taine de licienciés. Elle a assisté aux précédentes réunions du collectif "Sauvegardons nos piscines"

Yves Nicolin, le président Roannais Agglomération assure que la piscine de Roanne est suffisamment grande. La fréquentation annuelle actuelle des deux piscines de l'agglo correspond à celle du seul Nauticum il y a 10 ans. Car la fréquentation des piscines municipales est en baise selon lui.