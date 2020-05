En Auvergne, les centres d’examen rouvrent pour passer son permis de conduire

Le déconfinement amène également la reprise de cette activité. Alors que les auto-écoles ont pu reprendre le travail dès le 11 mai, c'est au tour de l'examen du permis de conduire d'être autorisé. La Préfecture du Puy-de-Dôme indique donc dans un communiqué que cette reprise est annoncée au lundi 4 juin.

Coïncidence (ou non), les centres d'examen de la Poste, qui permettent de passer le code de la route, rouvrent, comme l'indique l'entreprise publique dans un communiqué. Cela concerne 21 sites en Auvergne :

10 centres d’examen dans le Puy-de-Dôme : à Thiers, à Rochefort-Montagne, à Issoire, à Riom, à Saint-Eloy-les-Mines, à Aubière, à Ambert et à Clermont-Ferrand (3 établissements).

4 centres d’examen en Haute-Loire : à Brioude, à Langeac, au Puy-en-Velay et à Yssingeaux.

4 centres d’examen dans l'Allier : à Yzeure, à Cusset et à Montluçon ( 2 établissements).

3 centres d'examen dans le Cantal : à Aurillac, Maurs et Mauriac

Cette reprise des examens se fera néanmoins avec un protocole sanitaire strict : le masque sera obligatoire pour les candidats et pour les examinateurs (pendant la durée de l'examen), la distanciation physique devra être respectée, et les examinateurs devront désinfecter les tablettes, casques et tables après chaque session. Depuis juin 2016, précise La Poste, les candidats et les auto-écoles peuvent profiter des centres d’examen La Poste pour passer leur code de la route.

Les inspecteurs formés le 25 mai

En ce qui concerne l'examen pratique, à savoir l'épreuve de conduite, elle va reprendre aussi dans le Puy-de-Dôme. Les inspecteurs des permis de conduire ont été convoqués à une formation au sujet des règles d’usage des examens du permis. Ainsi, explique la préfecture, la semaine dernière a été mise en place "une banque d’accueil avec hygiaphone et des distributeurs de gel hydroalcoolique pour le public et les agents".

à lire aussi La relance éco : redémarrage pour les auto-écoles

Les inspecteurs ont également été formés au nouveau permis moto, après la réforme qui a eu lieu en 2020. Les premiers examens ont eu lieu cette semaine.