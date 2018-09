Pessat-Villeneuve, France

C'est un grand jour pour Adam et Abdoulaye. A 14 et 12 ans, ils vont rentrer au collège Pierre Mendès France ce lundi. "Je suis content, je veux apprendre à lire et écrire" explique le plus petit, Abdoulaye. Sa mère, Fatimé, est très fière de voir ses enfants s'intégrer au sein de leur nouveau collège. "C'est important. L'école, c'est leur avenir" explique cette maman de 39 ans, en France après un parcours mouvementé en Centreafrique.

13 réfugiés accompagnés par Cecler

Cette rentrée 2018/2019, les enfants la préparent depuis déjà plusieurs mois. La plupart sont arrivés dans leur établissement en juin. Ils ont fait trois semaines de cours avec leurs enseignants et leur petits camarades. "Ces personnes ont une autorisation de résider sur le territoire, donc ils bénéficient des mêmes droits et devoirs, y compris l'obligation de scolarisation" explique Alexandre Reynaud, chef de service à l'association Cecler à Pessat-Villeneuve. Mais ça n'a pas été dur de convaincre les jeunes, qui ont été tout de suite très intéressés par l'école.

"Pendant toutes les vacances, on a entendu parler de l'école." - Elizabeth, éducatrice spécialisée

L'association Cecler a été présente pour aider à apprendre le français, mais aussi pour la mobilité et l'aide aux devoirs. Elle continuera à aider les familles à leur domicile pendant 8 mois.

