En Aveyron, les agences de banque disparaissent

Dans les rues de Cassagnes-Begonhès, à 30 kilomètres de Rodez, les agences bancaires se font rares. Dans cette commune de 947 habitants, il ne reste plus que celle du Crédit Mutuel, après la fermeture de la Banque Populaire en novembre dernier. Pour de nombreux Cassagnoles, il faut désormais se déplacer jusqu'à Luc-la-Primaube, à 20 kilomètres de là, pour déposer des chèques à la banque. C'est d'ailleurs ce que fait Nadège. Elle tient le salon de coiffure qui se trouve juste à côté de l'ancienne agence bancaire. "Ça fait drôle que ça parte aussi vite, confie-t-elle. Dans un village, tout est important. Le monde attire le monde, c'est toujours triste quand un commerce se ferme."

Cette commune n'est pas un cas isolé en Aveyron : en dix ans, le département a perdu 36 agences, d'après les données collectées par Infostat Marketing pour Moneyvox. Laissac, Montbazens, Bozouls, Saint-Geniez-d'Olt, et Marcillac-Vallon sont également concernées par ces fermetures. Les banques qui ont tendance à davantage fermer leurs agences sont les banques dites "commerciales". Parmi elles, on retrouve la BNP Paribas, la Société Générale ou encore LCL.

L'Aveyron a perdu 36 agences bancaires en dix ans. - Infostat Marketing pour Moneyvox

Pour Michel Costes, le maire de Cassagnes-Begonhès, ce phénomène "va pénaliser l'artisanat local". D'après lui, "un artisan ne peut pas se permettre de perdre 30 minutes, de monter à la Primaube pour toutes ses affaires financières". Il a appris au dernier moment la fermeture de l'agence de la Banque Populaire, et a tenté de s'y opposer, en vain : "J'avais insisté pour qu'ils gardent le distributeur automatique, ils m'ont démontré que c'était trop cher, et c'est surtout ça qui leur imposait la fermeture". Difficile en effet pour les banques de maintenir leur réseau physique dans un contexte où les banques en ligne se développent, et où les clients passent de moins en moins la porte de l'agence.

Un changement de comportement des clients

C'est ce qu'explique Sophie-Louise Morin, la présidente du Comité régional des banques en Occitanie. "Par rapport à il y a dix ans, voire même cinq ans, énormément d'opérations qui se faisaient au guichet se réalisent aujourd'hui sur l’application de la banque téléchargée sur le mobile, précise-t-elle. Aujourd'hui, les clients veulent plus de réactivité, ils veulent pourvoir faire leur virement le soir à 22 heures, quand ils ont le temps, et pas seulement pendant les horaires d'ouverture des agences".

L'agence de la Banque Populaire de Cassagnes-Bégonhès a fermé en novembre dernier. - Sandrine Morin

D'ailleurs, certains Cassagnoles ont déjà recours aux services en ligne de leur banque, comme Pierre : "J'ai 87 ans et demi, je vais à la banque le moins souvent possible, parce que maintenant avec Internet, on se débrouille très bien. Je suis pas plus bête qu'un autre", déclare-t-il. Mais pour les personnes qui n'ont pas un accès optimal à Internet, ou celles qui ne savent pas s'en servir, rencontrer un conseiller physiquement est primordial.

En Occitanie, la Haute-Garonne aussi voit le nombre de ses agences bancaires diminuer. Entre 2010 et 2020, 50 d'entre elles ont disparu. Aujourd'hui dans le département, il y a une banque pour près de 2.000 habitants.