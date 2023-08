En baisse de 30 à 50%, les vendanges s'annoncent catastrophiques dans les Pyrénées-Orientales

Les récoltes dans les vignobles des Pyrénées-Orientales seront bien plus faibles cette année à cause de la sécheresse

-30%, -50%... Selon les cépages, les récoltes seront au rabais cet été, et ce n'est pas pour plaire aux vignerons. François Capdellayre, le président de la cave coopérative Dom Brial, à Baixas, le confirme : la sécheresse inédite dans le département a durement touché les vignobles.

Les vendanges qui commenceront vers le 10 août ne permettront de produire que 40.000 hectolitres, au lieu des 70.000 habituels chez Dom Brial. Rien de surprenant selon François Capdellayre. Il suffit de regarder les vignes pour se rendre compte que les pieds ont été durablement touchés par le manque d'eau. Moins de végétation, des grains plus petits, et même certaines vignes qui n'ont pas du tout poussé, "Comme si on était en plein hiver !" s'exclame-t-il à quelques jours des premières récoltes.

Il y aura donc moins de vin du terroir cette année, mais surtout, les vignerons ne connaissent pas encore la qualité gustative de leur production. Alors, ils multiplient les contrôles de maturité pour maximiser leurs chances de faire une bonne récolte.

Pas de visibilité

"En principe on sait ce que chaque parcelle va produire comme type de vin, cette année, en août, on ne le sait pas encore", explique le président de la coopérative viticole. Même constat du côté de la chambre d'agriculture. Julien Thiery, le chef du service viticulture, n'a aucune certitude : "Je ne saurais pas vous dire quel sera le profil du millésime 2023 tellement il est atypique, il faudra attendre quelques semaines et la dégustation pour savoir et se faire un avis éclairé".

Les procédures pour faire reconnaître l'état de calamité agricole sont déjà lancées, nous confirme-t-on du côté de la chambre d'agriculture de Perpignan. "Les vignerons auront besoin d'indemnisations pour espérer pérenniser leurs exploitations" détaille Julien Thiery, "car quoi qu'il en soit, il y a une perte sèche." Cela fait plusieurs années que les vignerons enchaînent les sinistres météorologiques avec des pertes conséquentes. En 2023, plusieurs pieds de vigne n'ont pas survécu à cet été particulièrement sec et devront être replantés, mais cela prendra des années avant d'obtenir du rendement.

Nouveaux cépages à l'étude

Des recherches sont actuellement menées pour trouver des cépages plus résistants, mais là encore cela nécessite du temps et des fonds. Pour l'heure, aucune variété ne réunit toutes les conditions pour espérer créer des vignobles pérennes pour l'avenir. "Aucun test n'a satisfait à la fois aux critères de goût, de résistance à la sécheresse et de productivité", explique Julien Thiery, "alors pour l'heure, le mieux à faire c'est d'essayer de préserver le vignoble existant."