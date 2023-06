En balade dans les rues de Thionville, Ulys, le chien-robot de l'UIMM surprend les passants

Cette balade avec un chien-robot n’a laissé personne indifférent ce mercredi après-midi, dans les rues de Thionville. Les apprentis du BTS électrotechnique du pôle formation de l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), basé à Yutz, ont présenté Ulys aux Thionvillois.

Bourrée de technologie, de capteurs et d’intelligence artificielle, cette machine futuriste sert aux élèves à se faire la main sur les outils technologiques, notamment pour apprendre la programmation. "C’est plus sympa, c’est plus convivial et puis les jeunes s’adaptent très vite aux nouvelles technologies. C’est pour ça qu’on est là, pour présenter les technologies de demain que les jeunes vont rencontrer dans les entreprises ou au travers de leur quotidien", dit Eric Jung, en charge du recrutement des apprentis à l’UIMM.