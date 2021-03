En battant Villeneuve-d'Ascq, le Bourges Basket s'offre une 14ème victoire consécutive

14 victoires, aucune défaite. Les matchs passent, les mois de compétition défilent et le bilan du Bourges Basket reste intact et parfait en Ligue féminine. Et pourtant, les adversaires se sont passés le mot pour tenter d'être la première équipe à faire tomber les Berruyères cette saison. Villeneuve-d'Ascq n'est pas passé loin de l'exploit, mercredi soir dans la salle du Prado. Les Nordistes faisaient encore la course en tête à la fin du troisième quart-temps (58-57). À 30 secondes du coup de sifflet final, les Berruyères ne menaient que d'un point. À l'usure, elles ont finalement pris un avantage définitif en remportant la rencontre 81-76.