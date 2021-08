Coronavirus : en Béarn, les centres de vaccination fermés cet été vont rouvrir

Les centres de vaccination se préparent pour les injections de troisième dose et pour la vaccination des collégiens et lycéens (illustration)

Les centres de vaccination du Béarn se préparent à la rentrée : ceux qui ont fermé pendant l'été reprennent du service. Cela concerne ceux de Lescar, Arudy et Arette, en préparation pour une réouverture à la mi-septembre, à la demande de l'Agence Régionale de Santé.

Nouvelles campagnes de vaccination

Ces trois centres avaient fermé en juillet, en raison d'une baisse des demandes de rendez-vous, et les départs en vacances des agents chargés de les gérer. Mais avec la rentrée, et notamment les campagnes de vaccination pour les collégiens et lycéens, et le rappel pour une troisième dose, ils vont être de nouveau sollicités.

Les responsables de centre s'activent pour être prêts au plus vite. "On se met en ordre de marche pour pouvoir rouvrir un centre de vaccination qui réponde aux besoins de la population" décrit Valérie Revel, maire de Lescar, qui n'a plus de centre de vaccination depuis le 24 juillet. "On va vraiment cibler pour les plus de 65 ans et pour cette troisième dose dont ils ont besoin".

Les centres vont également s'adapter à la demande dans les lycées et les collèges. "Nous sommes en discussion pour mettre des centres de vaccination sur place, pour aller vers. Au lycée Jacques Monod à Lescar, dès le vendredi 3 septembre, nous allons proposer la vaccination aux lycéens". Le centre de vaccination de Lescar reprend donc d'abord du service sous une forme mobile, avant de se fixer dans un lieu.

Changement des créneaux et des lieux de vaccination

A Arudy, Lescar et Arette, les centres rouvriront aussi pour des créneaux plus réduits qu'avant leur fermeture. La ville d'Arette, dont le centre avait fermé le 16 juillet, réfléchit à un système d'une journée de vaccination par semaine.

Les lieux où ces centres s'installeront vont aussi changer, puisque les salles des fêtes et les gymnases qu'ils avaient investi rouvrent et reprennent leurs activités normales à la rentrée. Certains centres réfléchissent donc à s'installer dans de nouveaux locaux, ou dans les établissements scolaires.