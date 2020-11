Cette année les activités et événements organisés début décembre pendant le Téléthon pour récolter des fonds sont annulés. Pour combler ce manque à gagner, les trois communes béarnaises ont décidé de lancer une cagnotte en ligne.

En Béarn les communes de Montardon, Serres-Castet et Navailles-Angos lancent leur Téléthon en ligne

Les responsables Téléthon des communes de Navailles-Angos, Serres-Castet et Montardon lancent une gagnotte en ligne, faute d'événements en public cette année.

Cette année il faudra faire sans course, sans spectacle de danse, sans tombola... autant d'événements qui étaient prévus, à Serres-Castet (Pyrénées-Atlantiques), dans le cadre du Téléthon début décembre. Cette année ils n'auront pas lieu à cause de la crise sanitaire. Alors les communes de Serres-Castet, Montardon et Navailles-Angos ont décidé de créer une cagnotte en ligne pour compenser ce manque à gagner.

D'habitude, simplement par les actions que nous menons, nous générons plus de 20 000 euros sur les trois communes. C'est un manque à gagner très important.

Danielle Chini, responsable Téléthon à Serres-Castet.

"Les activités organisées partout en France génèrent 40 % des gains de l'AFM (Association française contre les myopathies, organisatrice du Téléthon), s'inquiète l'une de ses responsables à Serres-Castet, Danielle Chini. D'habitude, simplement par les actions que nous menons, nous réussissons à générer entre 6 000 et 7 000 euros sur Serres-Castet, ajoute-t-elle. Sur les trois communes, cela dépasse les 20 000 euros. Donc c'est un manque à gagner très important pour l'AFM, association à but non-lucratif qui réinvestit l'immense majorité de ses sommes dans la recherche contre les maladies qui touchent essentiellement les enfants".

Danielle Chini espère donc que les Béarnais se mobiliseront sur internet, rappelant que "même un petit don symbolique compte !" La cagnotte est déjà accessible sur le site de la mairie de Montardon et le sera dans les prochains jours sur ceux des mairies de Serres-Castet et Navailles-Angos.