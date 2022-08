En Berry, les maisons se fissurent à cause de la sécheresse

À cause de la sécheresse, les maisons fissurées sont de plus en plus nombreuses en Berry. Le phénomène s'explique par la composition des sols. Dans l'Indre et le Cher, ils sont très argileux, or l'argile est sensible aux changements de température. Les sols se gonflent lorsqu'il pleut, généralement à l'automne, et se rétractent l'été, par manque de précipitation. À Aize, une petite commune proche de Vatan dans l'Indre, les dégâts sont particulièrement visibles. Le village, d'à peine 110 habitants, compte plus d'une vingtaine de sinistrés.

"Ma maison ne vaut plus rien"

À la sortie du village se trouve une petite maison aux murs recouverts de crépi jaune. Mais surtout, de fissures de part et d'autres. Les fentes sont si profondes qu'Isabelle peut y glisser sa main. "Les fissures font plusieurs centimètres et s'agrandissent d'année en année. L'isolation est également fissurée, la pluie et le froid s'infiltrent, ma maison n'est plus étanche", déplore-t-elle.

La maison d'Isabelle est l'une des plus touchées à Aize © Radio France - Justine Claux

À l'intérieur de sa maison, le papier peint s'est décollé à cause de l'humidité. Il laisse à nu des murs rongés par la moisissure. "Ma maison ne vaut plus rien, je suis déprimée. Je me demande ce que je vais devenir et où je vais vivre, ma maison finira par ne plus être habitable", s'inquiète Isabelle.

La pluie s'infiltre dans la maison d'Isabelle et les murs s'effritent © Radio France - Justine Claux

L'habitante d'Aize n'est pas la seule dont la maison est fissurée. Plus d'un quart des habitants de la commune sont sinistrés, à commencer par le maire, Michel Chevalet. "Notre sol est très argileux et avec la sécheresse, les fissures s'élargissent, les pignons de certaines maisons sont complètement ouverts", assure l'élu.

La lutte des sinistrés pour être indemnisés

Sur le bureau du maire s'entasse une imposante pile de dossiers. Les pochettes contiennent les nombreuses demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Depuis 2017, la mairie tente en vain d'obtenir le statut mais ses demandes ont toutes été déboutées. La raison ? La commune ne remplit pas les critères nécéssaires.

"On ne comprend pas, toutes les communes avoisinantes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle. Nous, on ne l'est pas, alors que notre sol est le même que le leur", explique Francis Dequidt, premier adjoint au maire. Sans la reconnaissance de l'état catastrophe naturelle, les sinistrés ne peuvent pas être indemnisés. La mairie a récemment engagé des recours afin d'obtenir le statut. Une décision devrait être rendue d'ici la fin de l'année.