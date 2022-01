En Berry, les non vaccinés ne changeront pas d'avis malgré l'instauration du pass vaccinal

A partir de ce lundi 24 janvier, le pass vaccinal entre en vigueur. Un test négatif au Covid ne suffira plus pour se rendre dans les lieux de loisirs et de culture. Mais en Berry, les non vaccinés ne changent pas d'avis pour autant sur la vaccination et préfèrent renoncer aux sorties.

Le pass vaccinal entre officiellement en vigueur ce lundi 24 janvier. Il vient remplacer le pass sanitaire. En cas de schéma vaccinal complet, une à deux doses selon le vaccin, plus le rappel, le QR Code continue de fonctionner à l'entrée des bars, restaurants, cinémas. En revanche, un test négatif au Covid ne suffira plus, sauf pour les non-vaccinés qui vont recevoir une première dose d'ici le 15 février et s'engagent à en recevoir une seconde ensuite. Mais en Berry, les non vaccinés campent sur leur position. Ils ne changeront pas d'avis, même si le pass vaccinal va limiter leur quotidien.

Le reportage de France Bleu Berry Copier

"Il est hors de question qu'on m'enchaîne"

Les non vaccinés ne peuvent plus aller au restaurant, dans les bars et au cinéma. Mais qu'importe pour de nombreux berrichons. Ils préfèrent renoncer aux sorties que de se faire vacciner. "Je n'irai plus au ciné et je ne sortirai plus mais je ne cautionne pas. Je suis libre dans ma tête, il est hors de question qu'on m'enchaîne", assure Vincent, un manifestant de la première heure contre le pass sanitaire.

Un avis partagé par Valérie. Cette Castelroussine ne changera pas d'avis sur la vaccination, malgré les restrictions. "De toute manière, c'était déjà compliqué de pouvoir sortir avec le pass sanitaire, regrette-t-elle. On ne va plus au restaurant, sinon il faut se faire tester toutes les semaines".

"Je n'ai jamais cédé au chantage"

Les non vaccinés ne veulent pas se laisser abattre. Certains ont même déjà trouvé des alternatives pour remplacer les sorties. "Ça nous aide à être créatif et à contourner le système, raconte Jean-Jacques. On vit les choses différemment, on va boire un coup ailleurs que dans un bar, manger un bon petit plat ailleurs dans un restaurant".

Une chose est sûre : pour la plupart des non vaccinés, le pass vaccinal ne les poussera pas à sauter le pas de la première injection. "Je suis fils de résistant et je veux être digne de la mémoire de mes ancêtres. J'ai 74 ans et je n'ai jamais cédé au chantage, ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer", s'emporte Serge.

Près de 100.000 Berrichons n'ont toujours pas reçu leur première dose de vaccin contre le Covid.