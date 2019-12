En Berry, ouvrir un commerce multi-services est une priorité pour les petites communes

La Berthenoux, France

À La Berthenoux, sur la place principale du village de 430 habitants, les rideaux métalliques de l'ancien seul commerce sont fermés. Depuis le 31 juillet, il n'y a plus aucune activité de bar-café-restaurant. Forcément un coup dur pour les habitants. "Un café, c'est un lieu de rencontre. C'est indispensable mais on perd tout. Il n'y a déjà plus grand monde, les maisons sont à vendre. On se sent un peu abandonné", regrette Roger. "Il y a un vide dans la commune. On ne peut pas imaginer un bourg sans commerce. Si on en arrivait à être une cité-dortoir, ce serait vraiment regrettable", confirme le maire de La Berthenoux, Philippe Patrigeon.

Une aide pour rouvrir des cafés dans les villages

Des exemples du genre, il y en a beaucoup d'autres en Berry. Chaque année, des cafés disparaissent. Voilà pourquoi l'initiative "1000 cafés" séduit. 9 communes de l'Indre et 7 du Cher ont déjà postulé. Les candidatures sont ouvertes aux communes de moins de 3 500 habitants et qui n'ont pas de commerce ou alors dont le seul café est menacé de fermeture. Le groupe SOS s'engage alors à venir en aide. Une aide logistique, une aide financière également.

Tout cela intéresse de près le maire de La Berthenoux. "On retrouverait le bar, la presse, la restauration, le tabac. Évidemment, c'est réconfortant quand vous voyez cette possibilité de soutien. C'est quelque chose dont on a besoin parce que c'est un dossier monumental à monter. Pour les communes rurales, c'est un grand pas en avant", explique Philippe Patrigeon.

Les plans sont déjà prêts pour un futur commerce à La Berthenoux © Radio France - Jérôme Collin

Un obstacle principal : le financement du projet

Une main tendue bienvenue car les obstacles sont nombreux. Et le plus gros, c'est la question de l'argent. Ouvrir un commerce, ce sont plusieurs dizaines de milliers d'euros. "Avec les nouvelles normes pour la cuisine, les sanitaires, l'accessibilité aux personnes handicapées, c'est un investissement énorme. Surtout pour une petite commune comme La Berthenoux. Pendant que vous faîtes cet investissement-là, vous ne pouvez rien faire d'autres dans votre collectivité", conclut Philippe Patrigeon.

La Berthenoux espère avoir un nouveau commerce courant 2020. C'est au début de l'année que les premiers noms des communes sélectionnées pour l'opération "1000 cafés" seront dévoilés.