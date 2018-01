La population en Bourgogne-Franche-Comté baisse de 0,1% par an depuis 2015, selon l'Insee. La grande région connait la croissance démographique la plus faible de toute la France entre 2015 et 2017. En 2018, selon les projections, le nombre d'habitants va encore baisser.

Pour la première fois, la Bourgogne-Franche-Comté perd des habitants. Il y a désormais plus de décès que de naissances dans la grande région selon une étude de l'Insee. La Bourgogne-Franche-Comté a perdu 1.300 habitants en 2015 et 2.400 en 2016. Au premier janvier 2017 elle comptait 2 millions 817.200 habitants. Les données provisoires pour 2018 ne sont guère optimistes. Il y aurait 2 millions 813.300 habitants, ce qui équivaut grosso modo à l'année 2010.

Situation contrastée selon les départements

Mais ça ne signifie pas que la Bourgogne-Franche-Comté est "en perdition". C'est d'abord parce que dans la région, les habitants sont plus âgés qu'ailleurs. Ensuite parce que les effets du vieillissement se manifestent plus rapidement chez nous. Donc il y a davantage de décès que de naissances précise Charles Pilarski, chef de la division "études" à l'Insee Bourgogne-Franche-Comté. "On a plus de décès que les années précédentes, dit-il, parce qu'on a aussi une population plus âgée, et moins de naissances que par le passé. On a moins de femmes entre 20 et 40 ans, donc moins d'enfants, et ces femmes font moins d'enfants qu'auparavant."

Le Doubs moteur

Mais la situation n'est pas homogène ne serait-ce qu'en Franche-Comté. "Un des moteurs démographiques de notre région c'est le département du Doubs, ajoute Charles Pilarski. La population y est un peu moins âgée qu'ailleurs, et c'est aussi un département où il y a davantage de naissances. La population y augmente de 0,3% par an."

A l'inverse, la population en Haute-Saône diminue de 0,4% par an en moyenne depuis 2015. Car en Haute-Saône, au nombre de décès en hausse et de naissances en baisse s'ajoute le départ de nombreux ménages pour d'autres départements. Le Territoire de Belfort lui reste stable, tandis que le Jura enregistre une baisse de 0,1%. La baisse la plus marquée du nombre d'habitants en Bourgogne-Franche-Comté est de -0,9% dans la Nièvre.