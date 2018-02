Bourgogne Franche-Comté, France

En Bourgogne-Franche-Comté, un appel à projets est lancé pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Depuis 2015, les caisses de retraite Carsat, MSA et Sécurité sociale des indépendants, ont dépensé 1, 8 millions d'euros, pour financer ces projets qui ont permis notamment l'accompagnement de 7000 personnes esseulées en Côte-d'Or. L'an dernier, une étude de l'institut CSA, réalisée pour les Petits frères des Pauvres, avait montré qu'en France, 6% de la population âgée de 60 ans et plus, soit 900.000 personnes, étaient isolées des cercles familiaux et amicaux.

Un enjeu de santé publique

Pour Yves Bard, président du GIE qui regroupe les trois caisses de retraite, lutter contre l'isolement des personnes âgées, c'est aussi un enjeu de santé publique : « on sait que les liens tissés entre les personnes aident à préserver l’état de santé. C’est un cercle vicieux, à partir du moment où la solitude s’installe, la personne ne sort plus de chez elle, on sait que ça entraîne la dénutrition, une perte d’appétit, parce qu’on n’a pas envie de se faire à manger, qu’on est tout seul et qu’on n’en voit pas l’enjeu ».

Il est difficile de localiser ces personnes seules. Les maires, les services sociaux, les associations sont mises à contribution. Mais il n’est pas toujours simple de pousser la porte d’une personne recluse chez elle. « Ce n’est pas facile de laisser entrer quelqu’un dans son intimité, chez soi, il peut y avoir des peurs, des réticences. Mais pour certains, dès qu’on offre une opportunité, tout de suite ils sont volontaires. C’est le premier pas qui coûte », explique Emmanuelle Coint, vice-présidente du Conseil départemental de la Côte-d’Or en charge des politiques sociales.

28 initiatives déjà menées en Côte-d'Or

Cette année, les départements de la région se joignent au financement des projets pour lesquels près de 1 M€ est mobilisé. En Côte-d’Or, 28 projets ont déjà été menés à bien, dont un séjour de vacances pour des SDF vieillissants, de la zoothérapie avec des visites à domicile d'animateurs accompagnés d'animaux, ou encore l'action de Binôme 21, une association côte-d'orienne qui s'occupe de logements intergénérationnels, et envoie chez les personnes âgées isolées des jeunes en service civique.

A 65 ans, Dominique , ancienne institutrice et gardienne de musée, est une jeune retraitée, mais elle a tellement de difficultés à marcher, et une telle peur de chuter, qu'elle ne sort pratiquement plus de son appartement près des halles de Dijon. Elle reçoit par ailleurs très peu de visites. « Comme je vis toute seule, ça me plaît bien que quelqu’un vienne me voir ».

Quand Dominique reçoit la visite de Fanta

Ce quelqu’un, c’est Fanta, une jeune femme de 20 ans qui avait envie de se rendre utile. En service civique, sa mission de six mois avec Binôme 21 consiste à partager son emploi du temps entre plusieurs personnes âgées, à domicile ou en établissements. Un travail pour lequel elle a reçu une formation préalable d'une semaine, et qui lui a appris une vertu : la patience. « Avant, la patience et moi, c’était pas du tout ça. Mais maintenant, avec les différents cas que j’ai, comme ceux qui ont la maladie d’Alzheimer et se répètent beaucoup, j’essaye de me canaliser. Je me dis que ce n’est pas à cause d’eux, c’est la maladie qui fait ça ».

Chez Dominique, une heure par semaine, elle discute, joue au scrabble, jeu qu’elle a d’ailleurs découvert à cette occasion, ou raconte son voyage en Guinée. La jeune femme, prévenante, rend aussi de menus services. « Parfois elle me dit : " je vais faire une course, mais je ne vous rapporte pas de chocolat ", parce qu’elle sait que je veux maigrir », avoue Dominique dans un éclat de rire.

Avant de repartir, Fanta va jeter un coup d'œil à l'ordinateur de Dominique, qui a besoin d'une aide pour savoir comment organiser sa boîte de courrier électronique. Quand sa mission de 6 mois sera finie, Fanta sera remplacée par une autre volontaire du service civique.