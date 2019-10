En Bretagne, c'est déjà Noël dans les magasins de décoration !

Région Bretagne, France

Alors que vous pensez encore au paiement de votre taxe d'habitation, à la Toussaint et à votre déguisement d'Halloween, ne l'oubliez pas...Noël arrive dans deux mois ! Si vous n'y pensez pas encore, certaines grandes surfaces sont là pour vous le rappeler.

Guirlandes, boules de Noël et chocolats

C'est le cas notamment de l'enseigne de hard discount Action. Depuis quelques semaines, les magasins de la marque ont mis en rayon de nombreux articles de Noël. Guirlandes, boules, cartes de vœux et même chocolats. "Nous commençons à introduire les premiers assortiments de Noël à partir du mois de septembre. Puis chaque semaine jusqu’en décembre, nous mettons en rayons de nouveaux produits. Nous constatons qu’en septembre et en octobre, de nombreuses décorations de Noël ont déjà été vendues notamment en France," indique la marque.

Les Bretons se laissent aussi tentés. Dans le magasin Action de Chantepie dans l'agglomération de Rennes, entre les vêtements et les objets de décoration classique, deux rayons sont consacrés aux décorations de Noël. Sophie est un peu surprise. "Il est très tôt pour nous mettre ça devant les yeux non ?! J'ai l'impression que d'habitude c'est plutôt fin novembre. Pourquoi pas..." s'amuse-t-elle. "En même temps on nous propose la galette des rois en décembre et les cartables de la rentrée sont en rayon en juin," ajoute une autre cliente quinquagénaire. "Moi je ne suis pas encore dans l'esprit de Noël en tout cas."

Je me suis laissée tenter par une boule lumineuse.

"Je n'ai pas encore fait mes cadeaux et je suis un peu surprise de voir les décorations, mais je me suis laissée tenter par une boule lumineuse et un petit sapin," confie Isabelle. Dans le rayon, une petite fille de six ans chante "Vive le vent". Une maman tente tant bien que mal d'empêcher son fils de faire une razzia sur les boules décoratives. Elle ne résiste que quelques minutes. Une preuve que la stratégie marketing choisie par le magasin fonctionne bien.