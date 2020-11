En Bretagne, des parents sont contre le port du masque dès six ans

Avec la mise en place du second confinement, le protocole sanitaire a été renforcé dans les établissements scolaires. Le port du masque est désormais obligatoire pour les élèves de CP. Une mesure incomprise par certains parents qui estiment que le masque peut nuire à la santé de leurs enfants. Un collectif baptisé "Laissez respirer nos enfants" a été crée. Pour se faire entendre auprès du gouvernement, il appelle à une journée morte dans les écoles ce vendredi 6 novembre.

En Bretagne aussi la résistance s'organise. Des parents d'élèves se sont réunis en petits groupes à Penvénan dans le Finistère, Guingamp dans les Côtes-d'Armor mais aussi à Saint-Méloir-des-Ondes ou Saint-Malo en Ille-et-Vilaine.

La confiance est rompue.

Lundi 2 novembre, jour de la rentrée, Nedra, a rassemblé une dizaine de parents devant l'école Jean-Legatelois, celle de son fils, pour interpeller d'autres parents d'élèves. "On a des inquiétudes qui sont liées à des interrogations que nous avons sur les effets du masque. Nous avons entendu beaucoup de choses de la part des spécialistes et du gouvernement. On décide pour nos enfants, mais les décisions ne sont pas cohérentes. La confiance est rompue et on ne peut accepter des décisions que lorsqu'il y a de la confiance," assure la mère de famille.

La Bretonne pointe aussi du doigt le fait que les enfants ne seraient pas en mesure de respecter les consignes sanitaires. "On sait qu'il ne faut pas toucher son masque lorsqu'on le porte mais il y a des enfants qui se le prêtent, d'autres ont l'impression de ne plus pouvoir respirer, certains ont mal à la tête ou n'entendent pas. On voit bien que certains sont perturbés."

Je ne sais plus qui croire.

A Trébedan près de Dinan, Marina se questionne de la même façon. Elle a envoyé sa fille à l'école avec un masque "avec le cœur qui saigne". "Pour la respiration c'est très invasif et nous, adultes, nous avons parfois du mal à le supporter. Je m'inquiète pour les enfants qui ne sont pas toujours en mesure de dire quand ils ne vont pas bien," explique la mère de famille. "Je me demande aussi si l'apprentissage va se faire aussi bien. Ma fille va apprendre à lire mais comme le faire avec efficacité sans lire sur les lèvres et sans entendre correctement les sons ? J'ai peur qu'il y ait un impact de ce côté-là aussi. Je ne suis pas médecin, je ne sais plus qui croire, mais je sais que je dois protéger mon enfant et je ne suis pas sûre que le masque la protège vraiment."

Le mouvement espère une prise de conscience générale chez les parents. Il veut interpeller et questionner. Pour cela une chanson intitulée "Libres de respirer" a même été composée.