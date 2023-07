En Bretagne, des plages sans surveillance après le départ de CRS rappelés sur les violences urbaines

Les CRS, affectés à la surveillance des plages, ont été rappelés vendredi 30 juin dans la soirée, pour soutenir les effectifs de police engagés dans les violences urbaines. Selon Groupama, qui avait programmé des opérations de distribution de bracelets à distribuer par les CRS pour identifier les enfants, cela concerne Bénodet, Pouldreuzic, Douarnenez dans le Finistère, Perros-Guirec dans les Côtes-d'Armor et Saint-Malo en Ile-et-Vilaine. La préfecture du Morbihan confirme qu'il n'y a pas de CRS engagés dans la surveillance des plages morbihannaises.

ⓘ Publicité

"Une situation préoccupante" pour le maire de Bénodet

“La situation est préoccupante", indique le maire de Bénodet, Christian Pennanec'h, "on nous a prévenus du jour pour le lendemain et on n'a pas de plan B. On nous dit qu'on va soutenir les maires pour qu'ils ne soient pas au front sur tous les sujets, et là encore, on nous laisse nous débrouiller." Tous les panneaux, indiquant que la principale plage de la station balnéaire est surveillée, ont été enlevés dès samedi matin. Le maire espère que les CRS seront de retour avant le début des vacances scolaires, en fin de semaine. Il a attiré l'attention de la préfecture sur cette difficulté.