En Bretagne, l'application PanneauPocket a trouvé sa place dans les communes rurales

Avec le début d'année, suivent bien généralement les cérémonies de vœux.. pas cette fois-ci. Elles sont annulées en raison de la crise du Covid-19. Pour de nombreuses communes bretonnes, pas question pour autant de ne pas adresser leur petits mots aux administrés : les messages fleurissent sur Panneau Pocket, une application qui permet aux élus d'adresser rapidement un court texte aux usagers abonnés.

A Maen Roch, par exemple, le maire Thomas Janvier s'apprête à réaliser une vidéo de ses vœux. "PanneauPocket servira justement à communiquer sur ces vœux numériques et à donner le lien sur lequel les habitants pourront aller voir la vidéo", explique l'élu, qui a découvert l'application à l'occasion du premier confinement, début 2020. "Nous avons été tout de suite séduits par l'utilisation et ça nous permet d'envoyer des notifications simples. Dans les cinq minutes, on peut alerter la population."

"Toutes les informations importantes"

Un avis partagé par Emmanuel Fraud, le maire de Liffré-sur-Changeon. "C'est un canal parmi d'autres, mais pour nous, PanneauPocket a l'avantage d'être en phase maintenant avec la population qui consulte énormément son smartphone et ça nous permet de pouvoir leur transmettre des informations de manière quasiment instantanée." Le maire vient d'adresser ses vœux, mais cela peut également être "toutes les informations importantes, les alertes diverses et variées qu'on peut rencontrer sur une commune, comme un avis de tempête, comme une déviation ou comme un problème de distribution d'eau ou d'électricité." Le tout sans avoir à demander les coordonnées téléphoniques de chaque habitant, ou de chaque foyer.

Aujourd'hui, l'application est utilisée par des dizaines de communes bretonnes. "A l'année cela nous coûte 140 euros, c'est en fonction de la population", explique par exemple Roger Morazin, le maire de La Chapelle-Bouëxic, où environ les deux tiers des foyers sont connectés grâce à PanneauPocket. "Cela ne coute rien pour les usagers et c'est facile pour se connecter, il suffit d'installer l'application, cela prend 10 secondes."

Egalement utilisée par la gendarmerie

Elle fonctionne comme les grands panneaux d'affichage, que l'on peut croiser dans les rues : "la bibliothèque sera fermée mercredi, on y met aussi les messages de la préfecture sur le port du masque..." détaille Alain Fouglé, le maire de Feins, qui a découvert l'application en 2019. Depuis, il en a parlé autour de lui, notamment dans la communauté de communes. "A première vue, cela a l'air de fonctionner, beaucoup l'ont pris : Andouillé, Sens-de-Bretagne, Montreuil-sur-Ille", se réjouit l'édile.

PanneauPocket est désormais également utilisée par de nombreuses brigades de gendarmerie, qui en profitent pour y passer des messages de prévention. Elle est aussi accessible depuis un ordinateur, en plus des applications pour smartphones.