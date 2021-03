VIDÉO - En Bretagne, la société Hyperclean invente la borne pour désinfecter les paniers de supermarché

Les Bretons ne manquent pas d'idées quand il s'agit d'innover et la jeune entreprise Hyperclean de Stéphane Cochennec et Gérard Subtil, basée à Saint-Malo, le prouve une nouvelle fois. Il y a un an, alors que l'épidémie de Covid-19 commençait à frapper la France, le duo commercialisait ses premiers portiques de désinfection pour chariots de supermarché.

Les portiques de désinfection, premier succès de l'entreprise

"Nous avions imaginé cette machine bien avant la crise sanitaire que nous connaissons. L'idée est venue deux ans plus tôt lors de la grippe aviaire. J'avais alors entendu que plus de 80% des microbes se transmettent par les mains," raconte Stéphane Cochennec. Un an après leur commercialisation, les portiques équipent 82 grandes surfaces et le système a connu des évolutions. "Nous avons créé un système d'activation par télécommande. Bientôt, nous pourrons proposer des messages sonores diffusés directement dans l'abri pour chariots."

Stéphane Cochennec devant l'un des portiques de nettoyage. © Radio France - Benjamin Fontaine

La semaine prochaine, le Super U de Pleurtuit près de Saint-Malo installera un tunnel à chariots. Ce magasin accueille aussi depuis quelques semaines, la première borne de désinfection pour panier. Une borne en aluminium qui mesure 1,65 mètre de haut et 85 cm de large et dont le fonctionnement est très simple. Elle nettoie 90% du panier.

Un gain de temps et d'argent

"Le client prend son panier, l'insert dans la borne, la lumière passe du vert au rouge et la pulvérisation de gel hydroalcoolique commence, avec une ventilation. Au bout de sept secondes, le client peut récupérer son panier et faire ses courses en sécurité," explique Stéphane Cochennec. Eric vient tous les jours au Super U et il a pris l'habitude de nettoyer son panier. "C'est assez rassurant, on le sentiment que tout est fait pour qu'on se sente en sécurité et en plus c'est très rapide."

Pour le magasin c'est aussi un gain de temps et d'argent. "Au début du confinement nous avons du mobiliser du personnel pour nettoyer les paniers et les chariots à la main. Avec ce procédé il suffit de remplir la machine en liquide de désinfection et c'est réglé," se réjouit Reynald Hedan le co-directeur de la grande surface. Trente bornes sont déjà réservées pour d'autres supermarchés ou supérettes en France.