En Bretagne, le remboursement des tests Covid a déjà coûté deux ans de salaire de Lionel Messi

Dès la mi-octobre, les tests de dépistage du Covid-19 non prescrits par un médecin vont devenir payants. En Bretagne, les bénéficiaires de la CPAM ont déjà effectué près de 2,8 millions de tests depuis le début de la pandémie, pour un montant de 151 millions d'euros.

Les tests covid non-prescrits par un professionnel de santé vont devenir payants à partir de la mi-octobre. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, l'a annoncé ce mercredi 11 août à l'issue du conseil de défense présidé par Emmanuel Macron.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les tests PCR et antigéniques sont pris en charge par l'assurance maladie. Il n'est pas nécessaire d'avancer le moindre centime. En Bretagne, entre mars 2020 et juillet 2021, ces tests ont déjà coûté 151 millions d'euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), soit l'équivalent de deux ans de salaire du footballeur Lionel Messi lorsqu'il jouait encore au FC Barcelone.

Le prix des tests en baisse

Les assurés bretons ont réalisé près de 2,8 millions de tests PCR et antigéniques depuis le début de la crise sanitaire. Le prix de ces tests a varié depuis leur entrée sur le marché. Le test PCR coûtait 54 euros à l'assurance maladie en mars 2020, son prix est aujourd'hui descendu à 27 euros, sans les actes de prélèvement et d'analyse.

Les tests antigéniques coûtent aussi moins chers. Selon la CPAM de Bretagne, au 1er juillet, ils étaient facturés six euros soit deux euros de moins qu'en novembre, lors de leur arrivée dans les pharmacies.

Avec la fin du remboursement des tests Covid non prescrits le gouvernement espère ainsi un peu plus les Français à aller se faire vacciner. Plus de 70% des Bretons ont déjà reçu leur première dose. Un chiffre supérieur à la moyenne nationale.