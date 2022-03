Bretagne : il y a moins de femmes que d'hommes aux postes de direction, surtout dans le secteur privé

En Bretagne, les femmes sont moins nombreuses que les hommes aux postes de direction, surtout dans le secteur privé, selon une enquête de l'Insee publiée pour la journée internationale des droits des femmes. En politique, en revanche, on trouve plus de conseillères municipales qu'ailleurs en France.

À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, ce mardi 8 mars, l'Insee Bretagne publie deux enquêtes basées sur les chiffres 2019. La première est consacrée aux postes de direction. On y apprend que, dans la région, on compte beaucoup moins de femmes que d'hommes aux postes de direction, surtout dans le secteur privé. Dans la deuxième enquête consacrée à la politique, l'Insee confirme qu'il y a plus de femmes conseillères municipales qu'en moyenne en France, mais qu'un maire sur cinq seulement est une femme.

Quatre fois plus d'hommes que de femmes parmi les dirigeants salariés

En 2019, en Bretagne, on comptait quatre fois plus d'hommes parmi les 7.400 dirigeants salariés. En revanche, parmi les dirigeants non salariés, l'absence de parité est moins criante avec 40% de femmes. Mais les dirigeants non salariés comprennent les microentreprises et les indépendants, qui gèrent parfois seulement eux même. Les femmes occupent donc moins de postes à responsabilité et les dirigeantes perçoivent une rémunération nettement plus faible que leurs homologues masculins, de l'ordre de 30% en moins.

La rémunération annuelle des femmes à la tête d'une société anonyme est inférieure de 15.000 euros à celle des hommes. Dans la fonction publique, les directrices ont une rémunération inférieure de 14% à celle des hommes. Il est à noter que les jeunes générations s'en sortent un peu mieux. La proportion des femmes parmi les dirigeants de moins de 50% est un peu plus importante.

En politique, un peu plus de conseillères municipales

Dans la région, 46,8 % des postes de conseillers municipaux sont occupés par des femmes. Cette part est plus élevée en Bretagne qu'en France (42,3 %). Toutefois, seuls 21,6 % des maires de la région sont des femmes. Parmi les 59 présidents des intercommunalités bretonnes, seulement 10 sont des femmes.